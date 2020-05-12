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Готов даже к аресту: Маск открывает завод Tesla несмотря на запрет

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У Илона Маска конфликт с местными властями Аламеды
У Илона Маска конфликт с местными властями Аламеды / proman.com.ua

Компания Tesla решила возобновить работу своего главного завода, что находится в городе Фримонт (штат Калифорния, США). Открытие противоречит запрету местных властей по борьбе с коронавирусом.

Однако, CEO компании Илон Маск уже заявил, что всю ответственность берет на себя. Он готов даже к аресту.

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"Сегодня Tesla возобновляет работу несмотря на действующий запрет округа Аламеда. Я буду на производстве вместе со всеми. Если кого-то арестуют, я прошу, пусть это буду только я", – написал он в Twitter.

Детали конфликта

Как известно, завод Tesla приостановил работу 23 марта. Из-за этого компании пришлось сократить зарплату рабочим и отправить часть из них в неоплачиваемый отпуск.

При этом рабочим пообещали, что 4 мая – это самый вероятный день возобновления работы заводов в США. В компании планировали вернуть на работу около 30% сотрудников.

У Tesla даже есть разработанный подробный план по возвращению к работе. Там также расписаны меры для защиты работников от потенциального распространения COVID-19.

После того, как власти продлили запрет, компания подала иск к округу Аламеда, назвав решение властей иррациональным и непостижимым. На защиту Tesla стал даже губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он заявил, что надеется, что конфликт компании Маска и местной власти закончится в ближайшие дни.

Мы же надеемся, что до ареста Маска таки не дойдет. Как известно, недавно Илон Маск снова стал отцом – у него родился сын.

Ситуация с коронавирусом в США

США занимает первую строчку антирейтинга по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 12 мая там зафиксировали рекордные 1 347 936 случаев заболевания COVID-19. 80 684 человека погибли.

Больше всего от недуга пострадал штат Нью-Йорк, за ним – Нью-Джерси и Массачусетс

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Tesla Новости США Коронавирус COVID-19 Илон Маск Новости Техно IT-бизнес Техно
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