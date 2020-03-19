Gradient: новый тренд в Instagram, который определяет национальность: как работает и где скачать

В Instagram набирает популярность новый тренд – пользователи в процентах определяют, черты какой национальности у них доминируют. Это позволяет сделать специальное приложение Gradient, которое создали украинские разработчики.

Кроме того, приложение Gradient помогает узнать, на кого из знаменитостей похож пользователь, а также как усовершенствовать свой портрет.

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Так, в сентябре 2019 года приложение за два дня попало в топ App Store в Украине, а в октябре даже возглавило рейтинг приложений в США, как раз благодаря функции "На кого из знаменитостей ты похож?".

Как работает новая функция Gradient

Эта новая услуга работает как некий "ДНК-тест", который помогает определить национальность человека. Работает система на базе искусственного интеллекта.



Оказывается, Илон Маск – частично "наш земляк"

Чтобы воспользоваться услугой, нужно выбрать фото, на котором четко видны черты лица. Если снимок будет нечетким, или лицо будет закрыто, то система предлагает выбрать другую фотографию.

Далее загружаем фото в приложение и система в процентах показывает, сколько черт и каких национальностей у вас есть.

Gradient говорит, что Джефф Безос – француз

Где скачать Gradient

Приложение доступно в магазине приложений на iOS и Android. Эта услуга платная, но разработчики позволяют протестировать функцию бесплатно в течение 3 дней.



А это персонаж игры Assassin's Creed Odyssey – оказывается, тоже украинец

Важно! Не воспринимайте результаты, показывающие приложение, серьезно. Его "исследование" не базируется на научной почве.

Что известно о Gradient?

Это приложение создали украинские разработчики – украинец Владислав Уразов и россиянин Богдан Матвеев. Раньше они вместе работали над проектом Teleport, который позволял подобрать цвет волос - тоже очень популярный тренд. В 2017 году программу купила Snap за 8 миллионов долларов.

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