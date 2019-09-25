Приложение Gradient умеет определять, на какую знаменитость вы похожи

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Gradient - на кого ты похож, примеры и функции приложения
Приложение Gradient / Фото из Instagram

В сети набирает популярность новая программа Gradient. Приложение умеет определять, на какую голливудскую звезду похож пользователь.

Что известно о приложении? По словам разработчиков, сервис использует наиболее точную технологию поиска совпадений. Обычно результаты максимально близки к реальности, однако иногда приложение будто подшучивает над пользователями.

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Приложение появилось в магазинах цифровой дистрибуции давно, но возможность сравнения лиц стала доступна пользователям только с последним обновлением. Вот несколько примеров работы приложения:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#gradient

Публикация от @ arina_bart

Как получить приложение? В App Store и Google Play приложение распространяется бесплатно, но некоторые функции доступны только при оформлении подписки. Для поиска двойника по фото в платной подписке нет необходимости (просто закройте окно с предложением).

Чтобы проверить, на кого вы похожи, нажмите на главном окне Who's your twin и выберите снимок.

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Теги: LifeStyle Приложения Новости Техно Интернет Техно
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