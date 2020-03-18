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Новый график Алло во время карантина: магазины продолжат работу

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Сеть магазинов бытовой техники и гаджетов Алло продолжит работать даже во время карантина. В привычном режиме будут работать 290 магазинов из 340. Правда, компания обещает принимать все необходимые меры защиты клиентов и сотрудников.

Как рассказали Техно 24 в пресс-службе компании, в постановлении Кабмина средства связи отнесли к стратегическим продуктам, как продукты питания, средства гигиены и медикамены.

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"Понимая всю ответственность, а также важность соблюдения требований и норм, соответствующих санитарно-эпидемиологической ситуации в Украине, подтверждаем готовность поддерживать наших клиентов во время карантина и после него, если будет нужно", – говорят в пресс-службе.

Как обезопасят магазины

Продавцы во всех магазинах Алло оснащены защитными масками и перчатками. Во всех торговых точках есть санитайзеры. Ими посетители могут обработать руки, а также свои девайсы.

Кстати, для всех людей, находящихся в вынужденной изоляции, с 19 марта Алло отменяет комиссии за пополнение счета мобильного. Отмена комиссии будет действовать в магазинах Алло и Mi Store на платежных терминалах на период карантина.

Что касается интернет-магазин allo.ua, то он работает круглосуточно. При этом ИТ-специалисты работают в усиленном режиме, чтобы система выдержала нагрузку во время карантина.

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Бесплатная доставка

Еще одна важная программа – бесплатная доставка товаров бренда и экосистемы Xiaomi к месту проживания пользователя. Правда услуга доступна для покупок от тысячи гривен.

Также в компании обещают бесплатную доставку любого товара от 500 гривен до отделения "Новой почты" или до магазинов Алло.

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Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Техно Техно IT-бизнес Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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