Grammarly: история успеха украинского стартапа в Кремниевой долине

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Grammarly: история, что за сайт и как пользоваться Grammarly
Киевский офис Grammarly / jobs.dou.ua

Grammarly – это один из самых известных украинских стартапов. Главный офис компании сейчас расположен в Кремниевой долине. Основали сервис трое украинцев – Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер.

Сейчас компания имеет три офисы: главный офис в Сан-Франциско, а также в Нью-Йорке и Киеве. В украинской столице над сервисом работают около 200 человек.

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Недавно стало известно, что общая сумма инвестиций, вложенных в Grammarly, составляет около 200 миллионов долларов (5 миллиардов гривен). Это финансирование позволило поднять общую стоимость компании до более миллиарда долларов. Поэтому отныне украинский стартап официально можно называть "единорогом".

Офіс Grammarly
Офис Grammarly/ фото dou.ua

Сейчас услугами Grammarly пользуются миллионы постоянных пользователей по всему миру. Речь лишь об англоязычных пользователях, расширять количество языков для проверки разработчики пока не планируют.

Grammarly: история создания

Стартап основали в Киеве в 2009 году. Сначала он назывался MyDropbox. Его идея заключалась в том, чтобы предотвращать плагиат в академических трудах. Поэтому через некоторое время компания Blackboard, предоставляющая образовательные услуги, приобрела этот стартап.

И хотя ребята над проектом уже не работали, но некоторые вопросы остались. Например, разработчики хотели понять, почему студенты занимаются плагиатом. Ответ был, вроде бы, очевиден – люди не хотели прилагать много усилий для написания эксклюзива. Поэтому разработчики решили немного помочь с написанием работ, то есть создать такой сервис, который бы исправлял ошибки при написании.

Офіс Grammarly
Так выглядит офис Grammarly в Киеве / фото dou.ua

Кстати, новый стартап тоже не сразу получил хорошо знакомое сейчас название. Сначала сервис назвали Sentenceworks и ориентировали на образовательный рынок. Далее название изменили на EssayRater. Таким образом разработчики хотели даже названием привлечь молодую аудиторию, в частности студентов. Только в мае 2010 года название снова сменили на Grammarly.

Как работает Grammarly?

Это сервис для проверки написанных текстов. Он помогает исправить грамматические и стилистические ошибки. Доступна бесплатная версия, а также Premium, которая расширяет доступ к дополнительным функциям.

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Платная версия позволяет пользователям проверять текст непосредственно в Microsoft Word. Кроме того, они получают доступ к 250+ правилам проверки текста и возможности анализа 30 различных стилей написания (академический, технический, официально-деловой, разговорный и т.д.). Подписка на месяц стоит 30 долларов (750 гривен по нынешнему курсу).

Безкоштовна версія Grammarly
Бесплатная версия Grammarly

Плагины можно установить как для Word, так и для браузера (Chrome, Safari или Firefox). Второй вариант более удобен, ведь система будет проверять не только текст в Word, но и сообщения в соцсетях, официальных письмах и тому подобное.

Платна підписка на Grammarly
Платная подписка на Grammarly

Борьба с конкурентами

Конечно услуги сервиса не уникальны на рынке. Кроме того, в 2017 году компания Microsoft обновила функционал правописания в Word, добавив реагирование на основе искусственного интеллекта. А в начале 2019 года Google представил собственную программу проверки грамматики для Google Docs.

Команда Grammarly
Команда Grammarly / фото dou.ua

Но и Grammarly не стоит на месте. Недавно сервис получил новую интересную функцию – определение тона письма. То есть система может предупредить автора, какое впечатление его письмо может произвести на адресата. Выглядит многообещающе и действительно революционно.

генеральний директор Grammarly Бред Хувер.
Генеральный директор Grammarly Брэд Хувер / фото fastcompany.com

"То, чего мы достигли сегодня, – это только начало. Мы прошли всего лишь сотую часть на пути ко 2 миллиардам англоязычных людей в мире. Нам предстоит еще очень долгий путь", – говорит генеральный директор Grammarly Брэд Хувер.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес
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