Grammarly: история успеха украинского стартапа в Кремниевой долине

Grammarly – это один из самых известных украинских стартапов. Главный офис компании сейчас расположен в Кремниевой долине. Основали сервис трое украинцев – Алексей Шевченко, Максим Литвин и Дмитрий Лидер.

Сейчас компания имеет три офисы: главный офис в Сан-Франциско, а также в Нью-Йорке и Киеве. В украинской столице над сервисом работают около 200 человек.

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Недавно стало известно, что общая сумма инвестиций, вложенных в Grammarly, составляет около 200 миллионов долларов (5 миллиардов гривен). Это финансирование позволило поднять общую стоимость компании до более миллиарда долларов. Поэтому отныне украинский стартап официально можно называть "единорогом".



Офис Grammarly/ фото dou.ua

Сейчас услугами Grammarly пользуются миллионы постоянных пользователей по всему миру. Речь лишь об англоязычных пользователях, расширять количество языков для проверки разработчики пока не планируют.

Grammarly: история создания

Стартап основали в Киеве в 2009 году. Сначала он назывался MyDropbox. Его идея заключалась в том, чтобы предотвращать плагиат в академических трудах. Поэтому через некоторое время компания Blackboard, предоставляющая образовательные услуги, приобрела этот стартап.

И хотя ребята над проектом уже не работали, но некоторые вопросы остались. Например, разработчики хотели понять, почему студенты занимаются плагиатом. Ответ был, вроде бы, очевиден – люди не хотели прилагать много усилий для написания эксклюзива. Поэтому разработчики решили немного помочь с написанием работ, то есть создать такой сервис, который бы исправлял ошибки при написании.



Так выглядит офис Grammarly в Киеве / фото dou.ua

Кстати, новый стартап тоже не сразу получил хорошо знакомое сейчас название. Сначала сервис назвали Sentenceworks и ориентировали на образовательный рынок. Далее название изменили на EssayRater. Таким образом разработчики хотели даже названием привлечь молодую аудиторию, в частности студентов. Только в мае 2010 года название снова сменили на Grammarly.

Как работает Grammarly?

Это сервис для проверки написанных текстов. Он помогает исправить грамматические и стилистические ошибки. Доступна бесплатная версия, а также Premium, которая расширяет доступ к дополнительным функциям.

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Платная версия позволяет пользователям проверять текст непосредственно в Microsoft Word. Кроме того, они получают доступ к 250+ правилам проверки текста и возможности анализа 30 различных стилей написания (академический, технический, официально-деловой, разговорный и т.д.). Подписка на месяц стоит 30 долларов (750 гривен по нынешнему курсу).



Бесплатная версия Grammarly

Плагины можно установить как для Word, так и для браузера (Chrome, Safari или Firefox). Второй вариант более удобен, ведь система будет проверять не только текст в Word, но и сообщения в соцсетях, официальных письмах и тому подобное.



П латная подписка на Grammarly

Борьба с конкурентами

Конечно услуги сервиса не уникальны на рынке. Кроме того, в 2017 году компания Microsoft обновила функционал правописания в Word, добавив реагирование на основе искусственного интеллекта. А в начале 2019 года Google представил собственную программу проверки грамматики для Google Docs.



Команда Grammarly / фото dou.ua

Но и Grammarly не стоит на месте. Недавно сервис получил новую интересную функцию – определение тона письма. То есть система может предупредить автора, какое впечатление его письмо может произвести на адресата. Выглядит многообещающе и действительно революционно.



Генеральный директор Grammarly Брэд Хувер / фото fastcompany.com

"То, чего мы достигли сегодня, – это только начало. Мы прошли всего лишь сотую часть на пути ко 2 миллиардам англоязычных людей в мире. Нам предстоит еще очень долгий путь", – говорит генеральный директор Grammarly Брэд Хувер.

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