Grand Theft Auto VI станет следующей игрой Rockstar – разработка началась: СМИ

Rockstar Games настолько затянула с новостями о предстоящих играх, что новости за нее приходится делать обычным геймерам (им верить не стоит), а также проверенным инсайдерам и журналистам (более правдивые источники). Автор Kotaku Джейсон Шрайер рассказал, что студия уже начала разработку Grand Theft Auto VI, которая и станет ближайшим релизом компании.

По словам журналиста Kotaku и главного инсайдера индустрии, Rockstar Games сделает шестую часть GTA менее масштабной. Учитывая стандарты студии, игра все равно получится большой.

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Что известно о работе над GTA VI

Шрайер добавил, что разработка пока что находится на ранних стадиях, поэтому о скором релизе речь не идет. К тому же компания начала улучшать условия труда, а также бороться с вынужденными сверхурочными и кранчами. Именно этому и посвящен материал автора Kotaku.

Что такое кранч?

Принято считать, что разработка перешла в режим "кранч", если работники вынуждены проводить в офисе более 40 часов в неделю. В какой-то момент руководство той или иной студии понимает, что они не укладываются в срок, и очевидным решением становится увеличение количества рабочих часов до 60-80 в неделю. В некоторых случаях это число доходит до 100.

Также Шрайер рассказал, что Rockstar позволяет своим сотрудникам работать в удобном для них темпе. Чтобы позже им не пришлось работать сверхурочно, студия начала тщательно готовить концепции своих проектов. Вместе с этим компания заменила ряд менеджеров и директоров – все из-за скандала о кранч при разработке Red Dead Redemption 2.

Как это коснется GTA IV

Вполне возможно, что новые условия работы в Rockstar Games пойдут компании только на пользу, однако пока даже сами сотрудники не готовы говорить об успехе этой гуманной инициативы. А особенно нетерпеливых фанатов GTA такие новости вообще могут шокировать, поскольку до этого инсайдеры прочили релиз шестой части серии не позднее чем на 2022 год.

Впрочем, такие изменения в режиме работы компании и игровой студии могут существенно повлиять на качество проектов, в частности будущей Grand Theft Auto VI. Вполне вероятно, что новая часть популярного похитителя автомобилей внесет новые понятия качественного проработанного и детального открытого мира. Все мы знаем, как трепетно ​​Rockstar относится к своим игровым мирам.

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