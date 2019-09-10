Ролевой экшн GreedFall официально доступен на всех платформах: обзор и системные требования игры

Игра GreedFall от студии Spiders и издателя Focus Home Interactive официально вышла на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Первые отзывы о проекте оставляют желать лучшего: некоторые критики назвали игру очередным провалом, хотя возлагали на нее немалые надежды.

Сюжет GreedFall

Мир GreedFall – скопище всех возможных штампов об эпохе Великих географических открытий, хотя он полностью выдуман.

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Главный герой, господин (или госпожа) де Сарде, – дипломат, посланный на загадочный остров Тир-Фради, куда стекаются авантюристы со всех континентов, в поисках лекарств от смертельной болезни малихор (чумы). Аллюзия на колониальную Америку подкрепляется тем, что на острове живут аборигены (похожие, конечно же, на индейцев), которые знают, как защитить себя от страшной заразы.

Когда разработчики рассказывали, что игра, кроме произведений Дюма (отца и сына), вдохновлена аниме "Принцесса Мононоке", они не врали: влияние Хаяо Миядзаки чувствуется в дизайне мира, подаче сюжета и вообще во всем.

Трейлер игры GreedFall – смотрите видео

Эльфоподобные аборигены поклоняются лесным силам, полагаясь на их помощь в боях. Через всю сюжетную кампанию тянется характерный мотив вмешательства в естественное мироздание. Один из ключевых персонажей – дочь владычицы лесного народа – даже внешне вызывает ассоциации с самой принцессой Мононоке.

Отзывы игроков и критиков

Несмотря на большие ожидания и амбиции самих разработчиков, проект откровенно оказался не лучше тех, что Spiders выпускала ранее.

Сейчас у игры 83 обзоры в Steam, но только 66% из них приходятся на долю положительных.



Скриншот из игры GreedFall

В основном пользователи магазина жалуются на плохую анимацию, включая анимацию лица персонажей, неудобное управление, плохую графику, систему диалогов с NPC, зависание в боевом режиме и однообразные локации.

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Ситуацию омрачает еще то, что разработчик не планирует выпускать дополнения для GreedFall и реализовывать официальную поддержку пользовательских модов. Как ни крути, моды нравятся большинству современных игроков и подобное решение команды проекта оставляет неприятный осадок.

Однако, если вы не придирчивы к анимации героев и графике, то игра вполне может "зайти" и увлечь своим сюжетом.



Скриншот из игры GreedFall

Цена GreedFall

Проект можно приобрести в Steam за 699 гривен. Перед покупкой рекомендуем ознакомиться с системными требованиями.

Минимальные системные требования GreedFall Операционная система Windows 7 / 8 / 10 (64-бит)

Windows 7 / 8 / 10 (64-бит) Процессор Intel Core i5-3450 (3,1 ГГц) / AMD FX-6300×6 (3,5 ГГц)

Intel Core i5-3450 (3,1 ГГц) / AMD FX-6300×6 (3,5 ГГц) Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Свободное место на жестком диске25 ГБ Рекомендовані системні вимоги GreedFall Операционная система Windows 7 / 8 / 10 (64-бит)

Windows 7 / 8 / 10 (64-бит) Процессор Intel Core i5-4690 (3,5 ГГц) / AMD FX-8300 (3,3 ГГц)

Intel Core i5-4690 (3,5 ГГц) / AMD FX-8300 (3,3 ГГц) Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 590

NVIDIA GeForce GTX 980 / AMD Radeon RX 590 Оперативная память 16 ГБ

16 ГБ Свободное место на жестком диске25 ГБ

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