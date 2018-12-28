Громкий скандал при участии Ubisoft: автор игры God of War выступил в защиту компании

Автор оригинальной игры God of War Дэвид Яффе стал на защиту компании Ubisoft, которая получила сокрушительную критику от пользователей. Завершение 2018 года оказалось нелегким для многих компаний, и создатели Beyond Good and Evil 2 не случайно попали в "черный список" геймеров.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Самые захватывающие игры 2018 года

Издательство Ubisoft упрекают в том, что оно не выполняет собственные обещания, и это один из тех случаев, когда обвинения действительно не беспочвенны. Известный дизайнер, однако, считает, что атака на коллег -козни избалованных детей.

Скандал разгорелся после того как стало известно, что Beyond Good and Evil 2 потребует постоянного подключения к интернету, даже если вы играете в однопользовательском режиме. Такие новости сильно разочаровали геймеров, не особо желающих зависеть от серверов, которые в любой момент могут случайно отключиться.

Трейлер игры Beyond Good and Evil 2 – смотрите видео

Постепенно споры начали сходить на нет, но тут на глаза публике попалось старое видео, где команда разработчиков утверждала, что предусмотрела возможность прохождения сиквела оффлайн.

Читайте также: Самые ожидаемые игры 2019 года

На корпорацию обрушилась новая волна обвинений, теперь уже в обмане. Геймеры могли бы и дальше ругаться на издательство в соцсетях и на форумах, пока к ним не вклинился Дэвид Яффе. Дизайнер заявил, что у игроков просто слишком много свободного времени, которое они тратят на пустые жалобы, словно избалованные дети. Пользователи, считает он, требуют, чтобы их слово стало законом, однако многомиллионные продажи подтверждают, что Ubisoft сама знает, что ей нужно делать.

Holy cow,I thought Xmas would be slow for Stream topics.Maybe w/everyone off work, the gamers who are super entitled babies now have MORE time to complain! I can NOT WAIT to chat about the complaints about the AMAZING looking BEYOND GOOD AND EVIL 2 on tonite or tomorrow's stream! pic.twitter.com/ZtsWLzKtES — David Jaffe (@davidscottjaffe) 23 грудня 2018 р.

И хотя автор God of War довольно груб в выражениях, отрицать наличие здравого смысла в его словах сложно. Посмотрим, чью сторону в итоге выберут создатели Beyond Good and Evil 2.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно