Громкое расследование The New York Times: Facebook заказывал статьи против Google и Apple
Корпорация Facebook заказывала критические статьи о конкурентах Google и Apple. Таким образом соцсеть пытался отвлечь внимание общественности от собственных просчетов.
Об этом пишут журналисты The New York Times.
Как выяснили журналисты, Facebook сотрудничал с Definers Public Affairs, чтобы мониторить упоминания о компании в СМИ. Definers известна практикой внедрения схем, отработанных в политическом пиаре.
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По утверждению СМИ, было опубликовано десятки статей, в которых авторы обвиняют Google и Apple в некрасивых бизнес-практиках. В одном материале СEO Apple Тима Кука называли лицемером из-за критики Facebook.
В еще одной статье компанию Google обвиняли в том, что она выступила против законодательной инициативы, которая устанавливает ответственность за рекламу секс-услуг в онлайне.
Кроме того, по утверждению журналистов The New York Times, Facebook заказывала материалы, которые связывали ее критиков с либералом Джорджем Соросом, которого недолюбливают консервативные американцы.
Реакция Facebook
В Facebook уже отреагировали на публикацию издания и заявили, что прекратили сотрудничество с Definers. Сам материал представители соцсети назвали манипулятивным.
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