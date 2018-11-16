Громкое расследование The New York Times: Facebook заказывал статьи против Google и Apple

Корпорация Facebook заказывала критические статьи о конкурентах Google и Apple. Таким образом соцсеть пытался отвлечь внимание общественности от собственных просчетов.

Об этом пишут журналисты The New York Times.

Как выяснили журналисты, Facebook сотрудничал с Definers Public Affairs, чтобы мониторить упоминания о компании в СМИ. Definers известна практикой внедрения схем, отработанных в политическом пиаре.

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По утверждению СМИ, было опубликовано десятки статей, в которых авторы обвиняют Google и Apple в некрасивых бизнес-практиках. В одном материале СEO Apple Тима Кука называли лицемером из-за критики Facebook.

В еще одной статье компанию Google обвиняли в том, что она выступила против законодательной инициативы, которая устанавливает ответственность за рекламу секс-услуг в онлайне.

Кроме того, по утверждению журналистов The New York Times, Facebook заказывала материалы, которые связывали ее критиков с либералом Джорджем Соросом, которого недолюбливают консервативные американцы.

Реакция Facebook

В Facebook уже отреагировали на публикацию издания и заявили, что прекратили сотрудничество с Definers. Сам материал представители соцсети назвали манипулятивным.

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