Громкое расследование The New York Times: Facebook заказывал статьи против Google и Apple

35 Читати новину українською
Facebook заказывал статьи против Google и Apple
Facebook заказывал статьи против Google и Apple / investim.guru

Корпорация Facebook заказывала критические статьи о конкурентах Google и Apple. Таким образом соцсеть пытался отвлечь внимание общественности от собственных просчетов.

Об этом пишут журналисты The New York Times.

Как выяснили журналисты, Facebook сотрудничал с Definers Public Affairs, чтобы мониторить упоминания о компании в СМИ. Definers известна практикой внедрения схем, отработанных в политическом пиаре.

Читайте также: Работники Facebook переходят на Android-смартфоны: в чем причина

По утверждению СМИ, было опубликовано десятки статей, в которых авторы обвиняют Google и Apple в некрасивых бизнес-практиках. В одном материале СEO Apple Тима Кука называли лицемером из-за критики Facebook.

В еще одной статье компанию Google обвиняли в том, что она выступила против законодательной инициативы, которая устанавливает ответственность за рекламу секс-услуг в онлайне.

Кроме того, по утверждению журналистов The New York Times, Facebook заказывала материалы, которые связывали ее критиков с либералом Джорджем Соросом, которого недолюбливают консервативные американцы.

Реакция Facebook

В Facebook уже отреагировали на публикацию издания и заявили, что прекратили сотрудничество с Definers. Сам материал представители соцсети назвали манипулятивным.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Интернет IT-бизнес Facebook
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как выбрать подержанный iPhone и не прогадать с выбором
15 ноября 14:02 Как выбрать подержанный iPhone и не прогадать с выбором
Блог Медіа 142
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
14 ноября 21:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 380
Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
13 ноября 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
Ірина Полицька 1003
Почему почта Gmail медленно загружается
12 ноября 12:03 Почему почта Gmail медленно загружается
620
Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
11 ноября 20:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
Ірина Полицька 279
Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
11 ноября 16:02 Кто такой Женьсюнь Хуан: как эмигранту удалось создать огромную корпорацию NVIDIA
Анастасія Можаровська 858
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук