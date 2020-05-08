Громкое возвращение: представлены флагманы Meizu 17 и 17 Pro

Компания Meizu представила флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu Pro 17. Новинки могут предложить передовое железо, квадрокамеру и поддержку технологии mSmart 5G.

24 канал подробно ознакомился с характеристиками гаджетов.

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Интересные особенности флагманов

Оба смартфона получили дисплеи Super AMOLED одинаковой диагонали с частотой обновления 90 Гц, HDR10+ и встроенным сканером отпечатков пальцев и Super mTouch. По словам производителя, скорость разблокировки составляет всего 0,15 сек.

Основная камера смартфонов способна записывать видео в 4K и 1080p при 60 кадрах в секунду. В Meizu Pro 17 есть поддержка 3-кратного оптического и 8-кратного гибридного зума. Фронтальная AI-камера может записывать видео в 1080p. При запуске фронтальной камеры кольцо вокруг отверстия будет мигать, также оно может отображать уровень заряда аккумулятора.

Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 17/17 Pro

Дисплей 6,6", 2340×1080, Super AMOLED, 390 ppi, 90 Гц 6,6", 2340×1080,Super AMOLED, 390 ppi, 90 Гц

Процессор Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650 Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650

Память 8 ГБ, LPDDR4X ОЗУ, 128/256 ГБ, UFS 3.1 ПЗУ 8/12 ГБ, LPDDR5 ОЗУ, 128/256 ГБ, UFS 3.1 ПЗУ

Камера 64 Мп, f/1.8 (основная)+ 8 Мп, f/2.2 (широкугольная) + 5 Мп, f/1.9 (макро) + 12 Мп (портретная); 20 Мп (фронтальная) 64 Мп, f/1.8 (основная)+ 32 Мп, f/2.2 (ирокугольный) + 8 Мп, f/2.4 (телефото) + 3D-камера Samsung S5K33D; 20 Мп (фронтальная)

Батарея 4500 мАч, быстрая зарядка mCharge 30 Вт 4500 мАч, быстрая зарядка mCharge 30 Вт, безпровоная зарядка Super Wireless mCharge 27 Вт

Операционная система Android 10, Flyme OS 8.1 Android 10, Flyme OS 8.1

Связь USB Type-C, Dual GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Bluetooth 5.1, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5 ГГц, Wi-Fi 6, NFC, 5G USB Type-C, Dual GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Bluetooth 5.1, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5 ГГц, Wi-Fi 6, NFC, 5G

Цвет черный, белый, темно-зеленый черный, белый и мятный

Фото Meizu 17/17 Pro

Цена

Стоимость Meizu 17 и 17 Pro в Китае:

Meizu 17 (8 + 128 ГБ) – 3699 юаней (13 937 гривен)

Meizu 17 (8 + 256 ГБ) – 3999 юаней (15 067 гривен)

Meizu 17 Pro (8 +128 ) – 4299 юаней (16 198 гривен)

Meizu 17 Pro (12 + 256 ГБ) – 4699 юаней (17 705 гривен)

Meizu 17 Pro-Limited Edition (12 + 256 ГБ) - 9999 юаней (37 765 гривен)

Кроме стандартной версии Meizu Pro 17, в продажу поступит лимитированная модель с керамикой ручной работы, выполненная известным в Китае дизайнером. Старт предварительных заказов на телефоны в Китае состоится уже 8 мая. О выходе на международном рынке пока не сообщили.

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