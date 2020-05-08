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Громкое возвращение: представлены флагманы Meizu 17 и 17 Pro

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Meizu 17/17 Pro: характеристики и цены
Meizu 17/17 Pro: характеристики и цены / Meizu

Компания Meizu представила флагманские смартфоны Meizu 17 и Meizu Pro 17. Новинки могут предложить передовое железо, квадрокамеру и поддержку технологии mSmart 5G.

 

24 канал подробно ознакомился с характеристиками гаджетов.

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Интересные особенности флагманов

Оба смартфона получили дисплеи Super AMOLED одинаковой диагонали с частотой обновления 90 Гц, HDR10+ и встроенным сканером отпечатков пальцев и Super mTouch. По словам производителя, скорость разблокировки составляет всего 0,15 сек.

Основная камера смартфонов способна записывать видео в 4K и 1080p при 60 кадрах в секунду. В Meizu Pro 17 есть поддержка 3-кратного оптического и 8-кратного гибридного зума. Фронтальная AI-камера может записывать видео в 1080p. При запуске фронтальной камеры кольцо вокруг отверстия будет мигать, также оно может отображать уровень заряда аккумулятора.

Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ Meizu 17/17 Pro

  • Дисплей
    6,6", 2340×1080, Super AMOLED, 390 ppi, 90 Гц

    6,6", 2340×1080,Super AMOLED, 390 ppi, 90 Гц
  • Процессор
    Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650 Qualcomm Snapdragon 865, Adreno 650
  • Память
    8 ГБ, LPDDR4X ОЗУ, 128/256 ГБ, UFS 3.1 ПЗУ 8/12 ГБ, LPDDR5 ОЗУ, 128/256 ГБ, UFS 3.1 ПЗУ
  • Камера
    64 Мп, f/1.8 (основная)+ 8 Мп, f/2.2 (широкугольная) + 5 Мп, f/1.9 (макро) + 12 Мп (портретная); 20 Мп (фронтальная) 64 Мп, f/1.8 (основная)+ 32 Мп, f/2.2 (ирокугольный) + 8 Мп, f/2.4 (телефото) + 3D-камера Samsung S5K33D; 20 Мп (фронтальная)
  • Батарея
    4500 мАч, быстрая зарядка mCharge 30 Вт 4500 мАч, быстрая зарядка mCharge 30 Вт, безпровоная зарядка Super Wireless mCharge 27 Вт
  • Операционная система
    Android 10, Flyme OS 8.1 Android 10, Flyme OS 8.1
  • Связь
    USB Type-C, Dual GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Bluetooth 5.1, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5 ГГц, Wi-Fi 6, NFC, 5G USB Type-C, Dual GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Bluetooth 5.1, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2,4/5 ГГц, Wi-Fi 6, NFC, 5G
  • Цвет
    черный, белый, темно-зеленый черный, белый и мятный

Фото Meizu 17/17 Pro

 

Цена

Стоимость Meizu 17 и 17 Pro в Китае:

Meizu 17 (8 + 128 ГБ) – 3699 юаней (13 937 гривен)

Meizu 17 (8 + 256 ГБ) – 3999 юаней (15 067 гривен)

Meizu 17 Pro (8 +128 ) – 4299 юаней (16 198 гривен)

Meizu 17 Pro (12 + 256 ГБ) – 4699 юаней (17 705 гривен)

Meizu 17 Pro-Limited Edition (12 + 256 ГБ) - 9999 юаней (37 765 гривен)

Кроме стандартной версии Meizu Pro 17, в продажу поступит лимитированная модель с керамикой ручной работы, выполненная известным в Китае дизайнером. Старт предварительных заказов на телефоны в Китае состоится уже 8 мая. О выходе на международном рынке пока не сообщили.

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Автор: Михаил Года
Теги: Meizu Новости Техно Техно Смартфоны
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