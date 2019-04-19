"Хаббл" празднует день рождения интересной находкой: она вас поразит

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"Хаббл" празднует день рождения интересной находкой
"Хаббл" празднует день рождения интересной находкой / Ytimg.com

Богатые цвета газов в нитях туманностей соответствуют цветам водорода – зеленому, сере – красному, азоту – оранжевому и кислороду – голубому. Это изображение Хаббла показывает результаты двух звездных спутников в гравитационном вальсе, несколько тысяч световых лет от Земли в южном созвездии Центавра.

Две звезды, состоящеи из красного гиганта и белого карлика, слишком близко друг к другу, чтобы увидеть отдельно в этом виде. Но последствия их кружения друго возле  другого – это два огромных снаряда газа, расширяющиеся в космос, как воздушный шар. Об этом сообщает Hubblesite.

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Обе звезды встроенные в плоский диск из горячего материала, который сжимает газ. Это происходит эпизодически, поскольку туманность имеет две различные структуры, имеющие форму песочных часов.

Фото, що передав Хаббл
Фото, которое передал Хаббл

Пузырьки газа и пыли самые яркие по краям – они создают иллюзию клешней крабов. Цвета соответствуют водороду, сере, азоту и кислороду. Это изображение приурочили к  29-й годовщине Хаббла с момента его запуска 24 апреля 1990-го года.

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Теги: Техно Новости Техно Космос NASA
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