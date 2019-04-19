"Хаббл" празднует день рождения интересной находкой: она вас поразит

Богатые цвета газов в нитях туманностей соответствуют цветам водорода – зеленому, сере – красному, азоту – оранжевому и кислороду – голубому. Это изображение Хаббла показывает результаты двух звездных спутников в гравитационном вальсе, несколько тысяч световых лет от Земли в южном созвездии Центавра.

Две звезды, состоящеи из красного гиганта и белого карлика, слишком близко друг к другу, чтобы увидеть отдельно в этом виде. Но последствия их кружения друго возле другого – это два огромных снаряда газа, расширяющиеся в космос, как воздушный шар. Об этом сообщает Hubblesite.

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Обе звезды встроенные в плоский диск из горячего материала, который сжимает газ. Это происходит эпизодически, поскольку туманность имеет две различные структуры, имеющие форму песочных часов.



Фото, которое передал Хаббл

Пузырьки газа и пыли самые яркие по краям – они создают иллюзию клешней крабов. Цвета соответствуют водороду, сере, азоту и кислороду. Это изображение приурочили к 29-й годовщине Хаббла с момента его запуска 24 апреля 1990-го года.

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