Хабблу 30: самые интересные факты о самом известном космическом телескопе

О большом фотоаппарате в космосе слышали даже люди, далекие от астрономии и космонавтики. 24 апреля небесная обсерватория "Хаббл" празднует свой тридцатый день рождения. Что общего между гражданским телескопом и спутниками-шпионами, об алмазной планете, лечении рака молочной железы, обновленном понимании устройства Вселенной и других открытиях Хаббла – далее в материале.

Интересную информацию для 24 канала собрала координатор космических проектов Noosphere, кандидат исторических наук Наталья Боротканич.

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Габлл в цифрах

15 000 – количество опубликованных научных работ на основе данных телескопа;

28 000 км/ч – скорость движения телескопа Хаббл;

97 мин – за столько времени Хаббл делает один оборот вокруг Земли;

200 °C – температурный диапазон среды вокруг Хаббла: температура меняется от -128 °C до +90 °C;

560 км над поверхностью Земли расположен Хаббл. Телескоп необходимо было разместить так далеко от поверхности планеты, как только возможно – чем больше орбита, тем большие участки космоса можно разглядеть, а также чтобы он был подальше от влияния земной атмосферы.

Видеть в движении

Объясняя уникальность работы Хаббла, астронавт NASA Майк Массимино обратился к сравнению. Представьте, что вы находитесь на крыше Эмпайр-Стейт-Билдинг на Манхэттене и держите лазерную указку. В то время кто-то другой стоит на вершине памятника Вашингтону в столице США и держит в руках монету в десять центов, а вы можете попасть в нее лучом лазера (расстояние между объектами 350 км).

А еще учтите, что вы двигаетесь со скоростью 28 000 км/ч в одном направлении, а монетка со скоростью несколько тысяч км/ч – в другом, и вы, как и раньше, можете фокусировать лазер на монете. Вот в таких условиях работает телескоп и делает свои фантастические снимки.

Хаббл – человек и телескоп

Телескоп назвали в честь Эдвина Хаббла, астронома, который обнаружил, что галактики, подобные нашей, существуют вне Млечного Пути, и первым установил, что Вселенная расширяется. Это был научный прорыв, который привел к теории Большого взрыва.



Астроном Эдвин Хаббл / NASA

Телескоп продолжил дело своего тезки. По результатам наблюдения квазаров ученые получили современную космологическую модель: Вселенная, что расширяется с ускорением, заполнен темной энергией. "Хаббл" также помог точно установить возраст Вселенной – 13,8 миллиардов лет.

В конце 1920-х астрономы знали о расширении Вселенной, но при этом считалось, что оно когда-то замедлится. В 1998 году, благодаря космическому телескопу, ученые увидели, что расширение не только не замедляется, но наоборот, ускоряется. Это открытие было сделано с помощью измерения света, что излучают сверхновые типа SN 1987A.



Сверхновая SN 1987A / NASA Hubble

Хаббл-шпион

Мало кто знает, что Хаббл по своей сути является разведывательным аппаратом для аэрокосмической съемки – вот лишь его камеры направлены в космос, а не вниз, на Землю.

О том, что этот телескоп создан на основе военного спутника, стало известно в 2011 году, когда была рассекречена программа KEYHOLE ("Замочная скважина"). Она состояла из 20 спутников-шпионов, которые были запущены США в период с 1971 по 1986 годы. Один из космических аппаратов – КН-9 – похож на Хаббл. Размеры обоих спутников сравнивают со школьным автобусом.



Телескоп Хаббл в космосе / NASA

Один из руководителей хаббловского "мозгового центра" в Балтиморе Эрик Дж. Чейсон в своих мемуарах вспоминает случай, который доказывает, что общим у спутников является не только размер.

После вывода телескопа на орбиту инженеры обнаружили, что аппарат ощутимо вибрирует, и это не позволяет ему сфокусироваться.

Чейсона пригласили на закрытую встречу с несколькими десятками офицеров военной разведки, где обсудили проблему "Хаббла" и предположили, что вибрации происходят из-за резкой смены температуры в окружающей среде, также участники встречи назвали фамилию инженера, который сможет помочь. Чейсон понял, что для них такая проблема была не новой.

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Компьютерные алгоритмы Хаббла в борьбе с раком молочной железы

Уже в космосе астрономы обнаружили еще одну проблему телескопа – его главное зеркало диаметром 2,4 м имело дефект из-за отклонения от правильной формы, его края были слишком плоскими. И хотя отклонение было мизерным – меньше толщины человеческого волоса, – этого было достаточно, чтобы свет отражался неправильно, а телескоп не мог сфокусироваться.

Позже аппарат починят, но для обработки нечетких изображений был разработан специальный компьютерный алгоритм. Оказалось, что он идеально подходит для диагностики рака молочной железы на ранней стадии, и это позволяет поставить диагноз задолго до того, как глаз опытного специалиста сможет распознать болезнь.

Черные дыры существуют!

Долгое время черные дыры считались научной фантастикой. Сам Эйнштейн в 1939 году написал статью, в которой отмечал, что черные дыры не могут образоваться в естественных условиях. Но телескоп Хаббл не только "доказал" существование черных дыр в центре галактики, но и дал ученым возможность увидеть, что между размером черной дыры и размером галактического балджа есть связь.

Впечатляющие фото телескопа Хаббл

Фото NASA

Драгоценная планета Хаббла

Американскими астрофизиками методом доплеровской спектроскопии была открыта экзопланета, которая в своем составе может содержать алмазы. Ее назвали 55 Рака е. По размеру она вдвое больше Земли, по весу – в восемь раз. В 2016 году Хаббл проанализировал ее атмосферу, в которой обнаружили водород и гелий, но не нашли следов водяного пара. С каменной экзопланетой это удалось сделать впервые. Позже выяснилось, что температура на 55 Рака е составляет 5127°C.

По одной из теорий, жар и давление в ее ядре могут быть настолько высоки, что образуют алмазы. Однако эти сияющие залежи (если они, конечно, существуют) – за 40 световых лет от нас, следовательно добыча ископаемых пока технологически невозможна.

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