Хакер из Франковска похищал персональные данные жителей ЕС и США

Служба безопасности Украины обнаружила и задержала хакера, известного под ником "Sanix". Именно он в начале прошлого года привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.

Как сообщили в СБУ, ведомство получило информацию, что хакером с псевдо "Sanix" является, вероятно, украинец, проживающий в Ивано-Франковской области.

Не пропустите Суперкомпьютеры, которые исследовали COVID-19, массово атаковали, чтобы майнить криптовалюту

Предыстория

В январе 2019 года о хакере писали такие известные издания, как The Guardian, Forbes и Newsweek. Телеканал Italia 1 посвятил ему отдельный сюжет, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была "самым крупным за всю историю массивом похищенных данных".

Специалисты установили, что объем базы в 87 гигабайтов составляет лишь малую часть из общего количества файлов, которыми завладел злоумышленник. Подобных баз похищенных и сломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, общий объем которых достигал почти терабайта информации. Туда входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

Задержание хакера

Киберспециалисты СБУ зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронным кошелькам криптовалюты, счетам PayPal, сведениям о компьютерах, сломанных для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак .

Во время обысков по месту жительства хакера правоохранители изъяли компьютер с двумя терабайтами украденной информации, телефоны, содержащие доказательства преступлений, и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 тысяч гривен и более 3 тысяч долларов.

Что ждет злоумышленника

Сейчас хакеру готовят сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в незаконной продаже и распространении информации с ограниченным доступом. Спецоперация проводилась совместно с киберполицией, следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Видео обысков в квартире хакера:

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно