Хакер нашел метод, делающий смартфоны от Samsung неработоспособными

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Приложение превращает смартфоны от Samsung на кирпич
Приложение превращает смартфоны от Samsung на кирпич / Техно 24

Из-за пробела в фирменном приложении безопасности Samsung Knox, хакер сумел вывести из строя немало моделей смартфонов от Samsung. Он превращает эти девайсы буквально в кирпичик.

Как пишет Tomsguide.com, вредоносное приложение сделал хакер из Франции Роберт Баптисте.

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Чем опасно приложение. Если пользователь запустит приложение Knox SecureFolder, то смартфон становится нетрудоспособным из-за отказа в обслуживании. После этого, каждый раз, когда пользователь будет пытаться использовать свой телефон, он будет возвращаться на первую страницу программы запуска.

То есть, смартфон якобы будет работать, но ни одну функцию, которую хочет запустить пользователь, он выполнять не будет.

Как "вылечить" смартфон. Проблему можно решить, перезапустив телефон в безопасном режиме. Безопасный режим отключает любые приложения, которые не были установлены, как заводские, поэтому пользователь сможет разблокировать экран и удалить вредоносное приложение.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Samsung
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