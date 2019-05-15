Хакер нашел метод, делающий смартфоны от Samsung неработоспособными

Из-за пробела в фирменном приложении безопасности Samsung Knox, хакер сумел вывести из строя немало моделей смартфонов от Samsung. Он превращает эти девайсы буквально в кирпичик.

Как пишет Tomsguide.com, вредоносное приложение сделал хакер из Франции Роберт Баптисте.

Читайте также: Nokia назвала новый смартфон именем героя Marvel

Чем опасно приложение. Если пользователь запустит приложение Knox SecureFolder, то смартфон становится нетрудоспособным из-за отказа в обслуживании. После этого, каждый раз, когда пользователь будет пытаться использовать свой телефон, он будет возвращаться на первую страницу программы запуска.

То есть, смартфон якобы будет работать, но ни одну функцию, которую хочет запустить пользователь, он выполнять не будет.

Как "вылечить" смартфон. Проблему можно решить, перезапустив телефон в безопасном режиме. Безопасный режим отключает любые приложения, которые не были установлены, как заводские, поэтому пользователь сможет разблокировать экран и удалить вредоносное приложение.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно