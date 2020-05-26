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Хакеры атаковали лаборатории по разработке вакцин от COVID-19

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / Unsplash

Во второй половине мая в связи с массовыми кибератаками сотни израильских сайтов оказались заблокированными. Среди них также были исследовательские центры, работающие над созданием вакцины от коронавируса.

Издание The Jerusalem Post сообщает о более 20 тысячах атак, жертвами которых, в частности, стали лаборатории, работающие над разработкой вакцины от COVID-19. Впрочем, как оказалось, атаки не повлияли на процесс разработки вакцины.

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Что произошло

Отмечается, что хакеры разместили на главных страницах сотен сайтов видеозаписи с антиизраильским содержанием. Кроме того, на сайтах оставили сообщение на иврите и на ломаном английском: "Обратный отсчет уничтожения Израиля начался с давних времен". Также вверху страницы хакеры разместили надпись на иврите "Будьте готовы к большому сюрпризу".

Кто атаковал израильские сайты

По данным компании Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, израильские сайты атаковали из Турции, Северной Африки и Сектора Газа.

Отмечается, что атаки не нанесли значительный ущерб ни сайтам, ни лабораториям, где разрабатывали вакцину от коронавируса. Кроме того злоумышленники не пытались похитить любую информацию в процессе атаки.

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К слову, недавно были зарегистрированы многочисленные попытки атак на десятки суперкомпьютеров по всей Европе. Жертвами атак стали университеты и организации, многие из которых использовали мощности суперкомпьютеров для исследования COVID-19. Хакеры установили на компьютеры программы, которые позволяли удаленно майнить криптовалюту.

Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус COVID-19 Хакерская атака Новости Израиля Кибербезопасность Новости Техно Техно Интернет
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