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Хакеры атаковали сайт Офиса президента

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На сайт Офиса президента совершили 18 DDoS-атак
На сайт Офиса президента совершили 18 DDoS-атак / tokar.ua

Украинские государственные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры подверглись серьезной хакерской атаке. Только в период с 6 по 12 мая на эти объекты пришлось 11 тысяч атак.

Как рассказали в пресс-службе Государственной службы спецсвязи и защиты информации, за эту неделю система киберзащиты обнаружила 10 964 подозрительных событий.

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Детали

Больше всего неправомерных действий касается распространения нестандартных протоколов или событий (45%). Еще 23% от всех атак – это были попытки сетевого сканирования. Остальные 26% –  это распространение сетевого вируса трояна, а также попытки получения права администратора госсервисов.

Также система заблокировала 18 DDoS-атак на сайт Офиса президента Украины.

Атака хакеров на Кличко

В апреле хакеры сосредоточили свою деятельность на серверах КГГА. За один час атаки зафиксировали примерно 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов. А за 20 минут система киберзащиты обнаружила и отклонила примерно 4 миллиарда атакующих запросов.

Эксперты по киберзащите говорят, что подобной активности по продолжительности и количеству атакующих ботов в Украине до того не было. Кроме того, 14 апреля хакеры попытались атаковать брифинг мэра Киева Виталия Кличко. Трансляцию все же удалось провести, но с существенным опозданием.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Офіс Президента Кибербезопасность Хакерская атака хакеры Новости Техно Интернет Техно
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