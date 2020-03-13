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Хакеры блокируют Android-смартфоны, используя информацию о коронавирусе

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Хакеры используют желание людей отслеживать распространение коронавируса и заражают их смартфоны вирусом. Впоследствии у пользователей требуют выкуп.

Жертвами стали пользователи смартфонов на базе Android, передает The Next Web.

Как работает схема

Хакеры разработали фиктивный сайт. Когда пользователи посещают этот сайт для отслеживания распространения коронавируса, сайт предлагает посетителю установить приложение, которое якобы должно помочь отслеживать пандемию.

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Ирония в том, что именно там пользователь цепляет другой вирус. После этого устройство блокируются и становится, как говорится "кирпичом",

Для большего доверия пользователя на этом ресурсе есть даже заявление, что он сертифицирован Всемирной организацией здравоохранения и организациями по контролю за распространением заболеваний. Также там есть рейтинг приложения-трекера на уровне 4,4 и 500 миллиона загрузок. Однако, это фальшивка.

Это приложение – фейк / thenextweb.com

Что требуют злоумышленники

После того, как на смартфон загружается приложение CovidLock, он меняет пароль экрана блокировки. Поэтому телефоном уже невозможно пользоваться. Чтобы разблокировать девайс, нужно заплатить 100 долларов, причем выкуп требуют в криптовалюте биткойн.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Техно Техно Android хакеры Смартфоны
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