Хакеры массово атаковали пользователей Windows 7

В январе Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Уже через несколько недель ее пользователи столкнулись с техническими проблемами и навязчивым предложением компании обновиться до более актуальной версии ОС. Сейчас ситуация стала более серьезной – за дело взялись создатели вирусов и другого вредоносного ПО.

Эксперты компании Webroot отметили рекордный рост количества вирусов, нацеленных на ПК под управлением устаревшей операционки, сообщает helpnetsecurity.

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Атака на пользователей Windows 7

В ходе исследования аналитики компании изучили более чем 37 миллиардов ссылок, 842 миллиона доменов, 4 миллиарда IP-адресов, а также 31 миллион активных мобильных приложений. Согласно опубликованному отчету, 93,6% проанализированных вредных программ были "нацелены" на платформу Windows 7, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений.

Зафиксирован рост количества эксплойтов для устаревших версий Windows составило 360%, при этом большая часть пришлась именно на Windows 7. Отмечено также значительное увеличение количества зараженных устройств, принадлежащих рядовым пользователям, а не компаниям – в два раза. 35% "пострадавших" компьютеров подвергались заражению вирусом два и более раз; 10% столкнулись с угрозами больше чем шесть раз.

Показатели роста угроз среди пользователей компьютеров

По словам экспертов, ввиду прекращения официальной поддержки со стороны Microsoft и тот факт, что "семерка" больше не будет получать обновления безопасности для домашних ПК, в дальнейшем ситуация может только ухудшиться.

Как получить Windows 10

Если вы еще не перешли на последнюю версию операционки от Microsoft – не все потеряно. Остался способ официально обновиться до Windows 10, если у вас официальная (активирована) версия Windows 7. А дальше все довольно просто:

Нужно скачать Windows 10 Media Creation Tool , запустить приложение и согласиться с условиями лицензии Microsoft.

, запустить приложение и согласиться с условиями лицензии Microsoft. Далее выбираем пункт меню "Обновить этот ПК сейчас" (не использовать возможность чистой установки) и, собственно, нажать кнопку Install.

В процессе компьютер несколько раз перезагрузится – как при обычной установке. После этого вы получите в свое пользование официальную версию Windows 10.

Важно! Необходимо отметить в Media Creation Tool пункт "Keep Files" – в противном случае все файлы пользователя в процессе обновления будут удалены.

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