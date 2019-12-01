Хакеры могут украсть деньги со смартфонов, если их заряжать в общественных местах

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В общественных местах лучше не заряжать смартфон / unsplash.com

Нам уже известно, что пользоваться общедоступной Wi-Fi-сетью – не слишком хорошая идея. Об этом предупреждает и сам девайс. Однако угрожающей может быть даже подзарядка смартфона в общественных местах.

Как пишет издание New York Times, это может привести к взлому, потере персональной информации и денег на банковском счете.

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Как работают злоумышленники

Этот метод взлома называется Juice jacking. Он связан с работой портов и кабелей USB, которые можно модифицировать, оснастив их вредоносным программным обеспечением.

Поэтому при подключении для зарядки устройство поражает вредоносное программное обеспечение. После этого злоумышленники получают практически полный контроль над девайсном: они могут считывать данные и пароли, кредитные карты, а также заблокировать устройство.

Мошенники начали устанавливать модифицированные USB-зарядки в общественных местах. Они также раздают их прохожим в качестве сувениров от известных брендов.

Как защититься

Очень просто – избегать подзарядки в публичных местах. Также следует с осторожностью покупать павербанки.

Если вам очень нужно подзарядить девайс, то лучше использовать специальные кабели-предохранители, в которых отключены линии передачи данных.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Интернет Смартфоны
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