Хакеры могут украсть деньги со смартфонов, если их заряжать в общественных местах

Нам уже известно, что пользоваться общедоступной Wi-Fi-сетью – не слишком хорошая идея. Об этом предупреждает и сам девайс. Однако угрожающей может быть даже подзарядка смартфона в общественных местах.

Как пишет издание New York Times, это может привести к взлому, потере персональной информации и денег на банковском счете.

К теме: Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый

Как работают злоумышленники

Этот метод взлома называется Juice jacking. Он связан с работой портов и кабелей USB, которые можно модифицировать, оснастив их вредоносным программным обеспечением.

Поэтому при подключении для зарядки устройство поражает вредоносное программное обеспечение. После этого злоумышленники получают практически полный контроль над девайсном: они могут считывать данные и пароли, кредитные карты, а также заблокировать устройство.

Мошенники начали устанавливать модифицированные USB-зарядки в общественных местах. Они также раздают их прохожим в качестве сувениров от известных брендов.

Как защититься

Очень просто – избегать подзарядки в публичных местах. Также следует с осторожностью покупать павербанки.

Если вам очень нужно подзарядить девайс, то лучше использовать специальные кабели-предохранители, в которых отключены линии передачи данных.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно