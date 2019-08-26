Хакеры нашли новый коварный метод похищения паролей

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Хакеры подслушивают звуки введения паролей
Хакеры подслушивают звуки введения паролей / jeffshore.com

Хакеры научились определять чужие пароли благодаря звукам, которые звучат при наборе текста на клавиатуре. В этом убеждают эксперты из Южного методистского университета в Техасе.

Как пишет Indepedent, новый метод хакеров настолько эффективен, что его могут использовать даже в общественном шумном месте, когда несколько человек одновременно набирают текст.

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"Хакеры могут установить пароль пользователя благодаря простому прослушиванию звука набора текста на клавиатуре", – уверены исследователи.

Как это работает. Изобрели специальную технологию, которая анализирует различные звуковые частоты, когда текст набирают одновременно несколько человек. После получения этих звуковых сигналов можно расшифровать, на какие клавиши нажимали люди, и в каком порядке они это делали.

То есть можно не только узнать пароли пользователей, но и содержание частных писем или телефонных сообщений.

Метод уберечься от подслушивания один – не вводить конфиденциальную информацию в публичных местах.

via GIPHY

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Теги: Техно Новости Техно Интернет хакеры Хакерская атака
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