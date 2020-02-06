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Хакеры научились взламывать компьютеры через умные лампы: детали

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Хакеры научились взламывать компьютеры через умные лампы / Unsplash

С развитием экосистем умного дома, растет и количество киберугроз для пользователей передовых бытовых приборов. Как оказалось, даже с помощью электролампы злоумышленники могут без особых сложностей взломать домашнюю сеть владельца такой электроники.

Что известно о новой уязвимости

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Согласно отчету компании Check Point, которая специализируется на вопросах кибербезопасности, под угрозой оказались владельцы популярных смарт-лампочек Philips Hue. Они подключаются к экосистеме умного дома на базе протокола Zigbee.

Обнаруженная уязвимость позволяет хакерам получить доступ к чужим компьютерам, используя ноутбук и несложное радиооборудование. Доступ осуществляется через концентратор, который объединяет различные приборы в локальную сеть.

Как взламывают компьютер через умные лампы – смотрите видео

Исправление уязвимости

Philips уже подтвердила наличие проблемы и выпустила специальный патч для фирменных осветительных приборов. При этом компания по умолчанию не обновляет прошивку умных ламп в автоматическом режиме – пользователям необходимо активировать функцию апдейта самостоятельно.

Список других устройств с поддержкой Zigbee – потенциально уязвимых для взлома – еще не опубликован.

Сообщается, что Amazon начала внутреннее тестирование собственной смарт-продукции, включая умные колонки Echo. О подготовке перехода на универсальный протокол ранее также сообщали Google и Apple.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Philips Хакерская атака хакеры Кибербезопасность Интернет
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