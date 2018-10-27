Хакеры не могут взломать iPhone на iOS 12

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iPhone на iOS 12 получили дополнительную защиту
iPhone на iOS 12 получили дополнительную защиту / Фото из открытых источников

Весной стало известно о специальном устройстве GrayKey, которое разработали хакеры. Оно, якобы, могло взломать пароль на любом iPhone. Однако, с обновлением iOS 12 смартфоны Apple снова в безопасности.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на собственные источники.

В частности, стало известно, что даже GrayKey не может получать доступ к персональным данным пользователей iPhone. Максимум, что способно вытянуть устройство GrayKey с iPhone – метаданные и незашифрованные временные файлы.

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Однако, как разработчикам удалось усовершенствовать систему защиты iOS 12 – неизвестно.

Эксперты предполагают, что Apple могла улучшить защиту ядра, жестче ограничить настройки доступа или реализовать в системе десяток других защитных функций. Впрочем, это не имеет особого значения – главное, что защита работает.

Как известно, 17 сентября Apple запустила обновленную версию операционной системы iOS 12. Кроме усовершенствованной защиты, с новой прошивкой гаджеты должны были стать еще быстрее и удобнее в работе.

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Теги: Техно iOS Apple iPhone Интернет
Источник: Техно
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