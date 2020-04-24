Хакеры похитили 20 тысяч аккаунтов ВОЗ и фонда Билла Гейтса: в чем риск

Праворадикальным хакерам удалось получить доступ к данным 20 тысяч аккаунтов Всемирной организации здравоохранения, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и других организаций.

Как передает издание Business Insider, утечку заметили специалисты SITE Intelligence Group, которые отслеживают онлайн-активность джихадистских и ультраправых организаций.

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Больше всего похищенных аккаунтов (это почти 10 тысяч данных) принадлежат Министерству здравоохранения и социальным службам США. Еще 7 тысяч – это адреса центров по контролю и профилактике заболеваний США. Более 5 тысяч принадлежат Всемирному банку и 4 тысячи ВОЗ.

Чем это опасно

Как говорят специалисты, хакеры могут использовать похищенные данные для антикоронавирусной кампании или распространять разного рода фейки о COVID-19.

Сначала списки опубликовали на анонимном форуме "4chan", а дальше на сайте Pastebin, в Twitter и некоторых Telegram-каналах экстремистского направления.

Что известно о Фонде Билла Гейтса?Это крупнейший в мире благотворительный фонд, основанный Биллом Гейтсом и его женой Мелиндой. Главная цель фонда – поддержка и улучшение системы здравоохранения, а также преодоление голода в бедных странах. Сейчас фонд активно приобщается к борьбе с коронавирусом, в том числе выделяет средства на диагностику и лечение больных.

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