Хакеры получили доступ к почте пользователей Microsoft – подтверждение компании

Служба поддержки Microsoft подверглась хакерской атаке. В результате, злоумышленники получили доступ к клиентской электронной почте служб Outlook, MSN и Hotmail. Эту информацию подтвердили в Microsoft.

Как пишет Motherboard, хакеры получили доступ к данным некоторых клиентов. Пострадать мог любой пользовательский аккаунт. При этом в компании уверяют, что корпоративные аккаунты остались в безопасности.

Читайте также: Браузер Opera получил обновление: разработчики добавили много полезных функций

Что стало доступно хакерам. Злоумышленники могли получить доступ к почтовым адресам пользователей, названиям папок, тем писем и тому подобное. Правда, в Microsoft отмечают, содержание писем им не доступно.

При этом источник сообщил, что дыра в безопасности потенциально давала полный контроль над электронной почтой пользователя.

Что делать пользователям. Если вы используете сервисы Outlook, MSN или Hotmail, вам точно стоит изменить пароль.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно