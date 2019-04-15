Хакеры получили доступ к почте пользователей Microsoft – подтверждение компании

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Хакеры получили доступ к почте пользователей Microsoft
Хакеры получили доступ к почте пользователей Microsoft / mediasat.info

Служба поддержки Microsoft подверглась хакерской атаке. В результате, злоумышленники получили доступ к клиентской электронной почте служб Outlook, MSN и Hotmail. Эту информацию подтвердили в Microsoft.

Как пишет Motherboard, хакеры получили доступ к данным некоторых клиентов. Пострадать мог любой пользовательский аккаунт. При этом в компании уверяют, что корпоративные аккаунты остались в безопасности.

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Что стало доступно хакерам. Злоумышленники могли получить доступ к почтовым адресам пользователей, названиям папок, тем писем и тому подобное. Правда, в Microsoft отмечают, содержание писем им не доступно.

При этом источник сообщил, что дыра в безопасности потенциально давала полный контроль над электронной почтой пользователя.

Что делать пользователям. Если вы используете сервисы Outlook, MSN или Hotmail, вам точно стоит изменить пароль.

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Теги: Техно Новости Техно Хакерская атака хакеры Microsoft Интернет
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