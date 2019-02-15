Хакеры штурмовали сайт Министерства здравоохранения
Неизвестные хакеры 15 февраля атаковали официальный сайт Министерства здравоохранения. Из-за этого сайт был временно недоступен для пользователей.
В 15:30 специалисты восстановили работу сайта, сообщили в Минздраве.
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Сейчас сайт работает в обычном режиме.
В ведомстве извинились за неудобства.
В течение 2018 года Россия осуществила 190 кибератак против Украины. В частности, страна пыталась помешать работе государственных органов Украины.
Больше всего российских кибератак произошло в Запорожской области (26%), Киеве и Киевской области (15%), Днепропетровской (12%), Донецкой (10%) и Херсонской (9%) областях.
А за последние 4 года Россия осуществила 6 тысяч кибератак на Украину. И это – только те случаи, о которых известно.