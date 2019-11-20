Хакеры взломали сайт популярной криптовалюты

Одна из главных особенностей криптовалюты – анонимность транзакций, в связи с этим ее часто используют хакеры для расчета в сети. На этот раз жертвой мошенников стали создатели одного из популярных протоколов для майнинга.

Что случилось

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Взломав сайт разработчиков, злоумышленники подменили выходные приложения-кошелька на модифицированную версию, которая ворует деньги пользователей, сообщает arstechnica.com.

Обнаружить взлом и подмену приложения для хранения криптовалюты удалось пользователям GitHub. Позже разработчики Monero официально подтвердили факт взлома, опубликовав заявление в Twitter и на официальном сайте.

Взломанными оказались кошельки для Windows и Linux, которые переправляли криптовалюту на посторонние серверы. В результате атаки вывели как минимум 7 000 долларов одной транзакцией со счета одного из пользователей Reddit.

Что советуют разработчики Monero

Пользователям, которые скачали CLI-кошелек 18 ноября в период с 2:30 UTC до 16:30 UTC рекомендуется проверить хэши двоичных файлов. В случае если они не совпадают, необходимо загрузить их повторно. Ни в коем случае не запускайте скомпрометированные двоичные файлы,

– заметили разработчики.

Количество жертв мошенников

Точное число пострадавших от хакерской атаки не раскрывается. Представители Monero сообщили, что уже занимаются расследованием происшествия.

Что известно о Monero?Это криптовалюта с открытым исходным кодом, предназначенная для анонимных транзакций. В отличие от биткоина, Monero использует протокол CryptoNote, что обеспечивает большую надежность при расчетах. По данным на декабрь 2017 года, Monero входит в десятку криптовалют с самой высокой рыночной капитализацией.

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