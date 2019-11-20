Хакеры взломали сайт популярной криптовалюты
Одна из главных особенностей криптовалюты – анонимность транзакций, в связи с этим ее часто используют хакеры для расчета в сети. На этот раз жертвой мошенников стали создатели одного из популярных протоколов для майнинга.
Что случилось
Интересно: Посторонние ресурсы собирают персональные данные – почему в этом виноваты сами пользователи
Взломав сайт разработчиков, злоумышленники подменили выходные приложения-кошелька на модифицированную версию, которая ворует деньги пользователей, сообщает arstechnica.com.
Обнаружить взлом и подмену приложения для хранения криптовалюты удалось пользователям GitHub. Позже разработчики Monero официально подтвердили факт взлома, опубликовав заявление в Twitter и на официальном сайте.
Взломанными оказались кошельки для Windows и Linux, которые переправляли криптовалюту на посторонние серверы. В результате атаки вывели как минимум 7 000 долларов одной транзакцией со счета одного из пользователей Reddit.
Что советуют разработчики Monero
Пользователям, которые скачали CLI-кошелек 18 ноября в период с 2:30 UTC до 16:30 UTC рекомендуется проверить хэши двоичных файлов. В случае если они не совпадают, необходимо загрузить их повторно. Ни в коем случае не запускайте скомпрометированные двоичные файлы,
– заметили разработчики.
Количество жертв мошенников
Точное число пострадавших от хакерской атаки не раскрывается. Представители Monero сообщили, что уже занимаются расследованием происшествия.
Что известно о Monero?Это криптовалюта с открытым исходным кодом, предназначенная для анонимных транзакций. В отличие от биткоина, Monero использует протокол CryptoNote, что обеспечивает большую надежность при расчетах. По данным на декабрь 2017 года, Monero входит в десятку криптовалют с самой высокой рыночной капитализацией.
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно
Выбор редакции
-
Годовщина запуска МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосесегодня , 17:27
-
Посторонние ресурсы собирают персональные данные – почему в этом виноваты сами пользователисегодня , 09:15
-
Samsung представила свой второй гибкий смартфон W20 5G: фото и характеристики19 ноября , 22:06