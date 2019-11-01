Хакеры взломали смартфоны чиновников из-за уязвимости популярного приложения

Хакеры получили доступ к смартфонам высокопоставленных чиновников и военных из США 20 стран-союзников. Это стало возможным из-за уязвимости популярного мессенджера WhatsApp

Как передает unian.ua, доступ к телефонам им удалось получить из-за уязвимости в мессенджере WhatsApp, принадлежащий Facebook.

Детали. Жертвами хакерской атаки стали пользователи из 20 стран, в том числе США, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Индии и Мексики.

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Кстати, WhatsApp ранее подал иск на израильского разработчика NSO Group, обвинив его в слежке за пользователями.

Как пояснили в компании мессенджера, NSO Group создала программу, с помощью которой хакеры обнаружили уязвимость WhatsApp, а затем получили доступ к переписке пользователей (пострадали по меньшей мере 1400 человек).

Жертвами атаки стали политические деятели, правозащитники, журналисты, адвокаты, а также оппозиционные политики, дипломаты и высокопоставленные представители иностранных правительств.

При этом NSO Group эти обвинения отрицали. Там пояснили, что эта программа помогла правоохранительным органам в поимке преступников.

В общем, WhatsApp уже не раз обвиняли в утечке данных пользователей. Именно из-за конфликта по защите данных их пользователей компанию покинул его основатель – разработчик украинского происхождения Ян Кум.

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