Хакеры взломали защиту игры Metro: Exodus

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Хакеры взломали защиту игры Metro: Exodus
Хакеры взломали защиту игры Metro: Exodus / Скриншот из видео

Группе хакеров CPY удалось взломать Denuvo 5.6 в постапокалиптической игре Metro: Exodus. DRM-защита в шутере смогла продержаться всего 5 дней, в то время как для взлома аналогичной системы в Resident Evil 2 Remake понадобилось 6 дней.

Как сообщает ресурс Overclockers, разработчики 4A Games и издатель Deep Silver пока не прокомментировали ситуацию. Пока неизвестно, будут ли они удалять Denuvo из Metro: Exodus ближайшее время или проигнорируют этот факт.

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Что касается Denuvo Software Solutions, то позиция компании-разработчика упомянутой DRM-защиты остается неизменной в течение последних нескольких лет. Как не раз отмечали представители компании, Denuvo не является панацеей от цифрового пиратства, а лишь призвана защитить игру на начальном этапе продаж.

Трейлер игры Metro: Exodus – смотрите видео

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Теги: Техно Игры 4A Games хакеры
Источник: 24 Канал
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