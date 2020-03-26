Геймер запустил Half-Life: Alyx без устройства виртуальной реальности

Новенькую Half-Life: Alyx наперегонки хвалят и критики, и геймеры. Основная претензия – игра доступна лишь узкому кругу потребителей, которые имеют устройства для игр в виртуальной реальности. Впрочем, даже один из разработчиков считает, что вскоре это исправят моддеры. И похоже, первый шаг в нужном направлении сделан.

Основатель канала Valve News Network Тайлер Маквивер смог запустить Half-Life: Alyx. Он продемонстрировал свое достижение во время датамайн-стрима на Twitch.

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Блогер признал: его поразил тот факт, что игра вообще может работать без VR-устройства и при поддержке мыши и клавиатуры. Кроме того, он отметил, что при введении в консоли команды vr_enable_fake_vr_test, в кадре появятся руки Аликс. В теории это дает мастерам-моддерам достаточно пространства для творчества при создании свободной от привязки к VR версии экшена.

Как запустить Half-Life: Alyx без VR шлема

Чтобы в игре заработали клавиатура и мышь, необходимо указать параметры запуска в свойствах приложения в Steam, добавив: -nocrashdialog -retail -allowdebug -vconport 29000 -vcon -dev -720. Этот метод точно работает в версии 1.0. Тем, кто желает посмотреть на такой геймплей в динамике, но не хочет экспериментировать самостоятельно, стоит посмотреть видео по этой ссылке.

К сожалению, полностью пройти или даже просто комфортно сыграть в Half-Life: Alyx без VR-гарнитуры пока нереально. Само собой, интерактивность окружения, которая уже стала визитной карточкой новинки, тоже сильно ограничена в таком режиме.

Однако вполне возможно, что в будущем геймеры все же смогут насладиться Alyx перед обычными мониторами. Вот только стоит ли это делать? Вопрос отдельный. Разработчики уверены, что когда моддеры добьются своего, они поймут преимущества VR.

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