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Half-Life: Alyx официально доступна в Steam – сюжет, системные требования и цена игры

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Почти через 20 лет после появления последней игры в серии Half-Life мир увидела новая часть эпохальной франшизы – Half-Life: Alyx. Заметим, это первая игра во вселенной Half-Life со времен Episode 2, которая вышла в 2007 году.

Дата выхода

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Half-Life: Alyx действительно вышла – без задержек, переносов и производственного ада. Авторы игры рассчитали все до мельчайших деталей, чтобы выпустить ее точно в заявленный срок. Поэтому уже 23 марта в 19:00 по киевскому времени геймеры получили доступ к тайтлу.

Half-Life: Alyx предназначена только для очков виртуальной реальности (Valve Index, Oculus Rift, HTC Vive, Windows Mixed Reality).

Сюжет игры

Half-Life: Alyx расскажет о событиях между первой и второй частями Half-Life. В центре сюжета – Аликс Вэнс, которая вместе с отцом Илаем выстраивает сопротивление захвату Земли Комбайном с целью построения инопланетной империи. Прохождение игры займет примерно 15 часов.

Системные требования

На странице игры все еще указаны только минимальные системные требования, включая 12 ГБ оперативной памяти, видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 / NVIDIA GeForce RX 580 и выше, CPU Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 5 1600 или более производительный, и, само собой, VR-шлем, который поддерживает Steam VR.

Цена

Заметим, игру можно загрузить в Steam, а ее стоимость составляет 699 гривен.

Трейлер игры Half-Life: Alyx – смотрите видео

Отзывы об игре

Одновременно с релизом сняли и эмбарго на публикацию рецензий, которые уже заполнили сеть. Все как один хвалят новую Half-Life, называя ее тем самым флагманским проектом для виртуальной реальности, который все давно ждали.

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На момент публикации заметки оценка игры на Metacritic составляет 93 балла, а на OpenCritic – 92 балла из 100 возможных.

Впрочем, в том, что Half-Life: Alyx ждет успех было понятно с самого начала. Теперь главный вопрос, насколько успешной окажется новая Half-Life. И как скоро ждать новых проектов по вселенной Half-Life.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Цены Steam Valve Техно Игры
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