Half-Life: Alyx вошла в топ-20 PC-игр с наивысшей оценкой в истории

Несмотря на некоторый скепсис публики незадолго до релиза, VR-шутер Half-Life: Alyx не только нашел свою аудиторию, но и был принят критиками и геймерами на ура, став едва ли не популярнее чем предыдущие игры серии. Всего за неделю с момента выхода боевик пробился в топ-20 самых высоко оцененных PC-игр в истории на платформе рецензий Metacritic.

В рейтинге лучших PC-игр на Metacritic шутер в виртуальной реальности от Valve занял 17-е место.

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Успехи Half-Life: Alyx

Экшен имеет впечатляющие 94 балла из 100 возможных. Впрочем, хотя пиковый онлайн новинки и заставил другие части франшизы глотать пыль, в плане оценок они все равно находятся заметно выше Alyx – безоговорочным лидером рейтинга остается Half-Life 2. Что касается оригинальной Half-Life, то она занимает четвертое место, слегка уступая легендарной сборке The Orange Box.

Кстати, в общем зачете для всех платформ результаты Alyx поражают уже не так сильно: новинка занимает 104-е место. Вторая Half-Life располагается на 23-й строке, а первая – аж на 37-й. Но надо понимать, что по какой-то причине играм для персональных компьютеров вообще трудно соперничать с консольными тайтлами (особенно для Nintendo) в плане оценок.

Трейлер Half-Life: Alyx:

Релиз приключенческого боевика в виртуальной реальности Half-Life: Alyx состоялся 23 апреля. И хотя игра рассчитана на владельцев VR-устройств, народные умельцы уже работают над переносом экшена в более привычный формат.

Кроме того игру используют не только по назначению. Так в США учитель провел в Halfe-Life: Alyx урок геометрии для своих учеников, используя интерактивные элементы игрового мира. Как оказалось, новинка от Valve отлично подходит для этого.

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