Характеристики гибридного процессора AMD Ryzen 7 3700U засветились в сети

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AMD Ryzen 7 3700U: характеристики
AMD Ryzen 7 3700U: характеристики / Фото из открытых источников

Компания Advanced Micro Devices вскоре выведет на рынок линейку гибридных процессоров Ryzen 3000 серии, которые относятся к семейству Picasso. В нескольких бенчмарках уже обнаружили один из инженерных образцов нового APU.

Об этом сообщает Overclockers.

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Обнаруженный чип носит маркировку ZM370SC4T4MFG_38 / 22_Y, под которым скрывается опытный экземпляр мобильной AMD Ryzen 7 3700U. В его распоряжении есть четыре ядра x86 с поддержкой многопоточности, работающих на частоте от 2,2 до 3,8 ГГц, 4 МБ кэш L3, а также графика Radeon RX Vega 10. Другими словами, с точки зрения технических характеристик новинка является полной копией Ryzen 7 2700U (4 ядра / 8 потоков, 2,2 / 3,8 ГГц, Radeon RX Vega 10), представленного более года назад.

AMD Ryzen 7 3700U
Характеристики нового процессора AMD Ryzen 7 3700U

Согласно имеющимся дорожным картам AMD, гибридные процессоры Picasso будут представлять собой улучшенный вариант Raven Ridge, и о каких-либо существенных архитектурных новшествах в их случае говорить не приходится.

В новых APU компания намерена улучшить соотношение энергопотребления и производительности, что, вероятно, будет достигнуто за счет перехода на микроархитектуру Zen + и более совершенные (предположительно 12-нм технологические нормы.

Дорожня карта AMD
Дорожная карта AMD 

Что касается сроков релиза новых мобильных APU от AMD, то презентация устройств на их основе может состояться в ходе январской выставки CES 2019.

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Теги: Техно Гаджеты AMD Процессоры
Источник: Техно
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