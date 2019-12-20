Характеристики и цена Samsung Galaxy S10 Lite попали в сеть до анонса

Еще несколько месяцев назад появились слухи о планах Samsung выпустить более доступную версию флагмана Galaxy S10 с приставкой Lite. Вслед за первыми изображениями инсайдерам удалось получить подробный список характеристик и новый рендер модели за несколько дней до предполагаемой презентации.

Особенности нового смартфона

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По данным источников Gsmarena, смартфон получит 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2400x1080 пикселей и соотношением сторон 20:9.

Cелфи камера на 12 Мп будет врезана по центру верхней части передней панели устройства. За производительность Galaxy S10 Lite бдует отвечать восьмиядерный процессор Snapdragon 855, причем независимо от региона продаж. Новинка получит 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карты microSD.



Новые рендеры Samsung S10 Lite

В состав основной камеры войдет сенсор на 48 Мп со светосилой f/2.0 и поддержкой технологии оптической стабилизации tilt-OIS, что позволяет объективу компенсировать тряску. Также устройство получит 12-мегапиксельный сенсор с широкоугольной оптикой (f/2.2) и макрообъектив с разрешением 5 Мп (f/2.4).

Samsung Galaxy S10 Lite будет оборудован аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Из коробки модель получит Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

Цена

Предполагаемая цена устройства составляет 679,99 евро (17 677 гривен). Точная дата анонса смартфона производителем еще не объявлена.

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