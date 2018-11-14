Характеристики и цену видеокарты AMD Radeon RX 590 "слили" в сеть

Накануне официального релиза видеокарты AMD Radeon RX 590 в сети появились не только технические характеристики и цена, но и результаты игровых тестов новинки. Отметим, релиз новой видеокарты запланировали на 15 ноября.

Об этом сообщает Overclockers.

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"Сердцем" Radeon RX 590 стало 12-нанометровое графическое ядро AMD Polaris 30, что содержит 2304 потоковых процессора, 144 блока TMU и 32 ROP. Штатные частоты GPU составляют от 1469 до 1545 МГц в динамическом разгоне. Видеокарта оснащена 8 ГБ памяти GDDR5 с 256-битным интерфейсом и эффективной частотой 8 ГГц.



Характеристики AMD Radeon RX 590

Что касается быстродействия, то AMD Radeon RX 590 в среднем демонстрирует в играх 12% преимущества над 8-гигабайтным вариантом Radeon RX 580. Также новинка заметно обходит GeForce GTX 1060 6GB, однако не стоит забывать, что конкурировать она будет с GDDR5X-версией данного ускорителя, которая должна быть представлена в ближайшее время.

Тесты видеокарты AMD Radeon RX 590 в играх

Официальный дебют новинки состоится уже в четверг, 15 ноября, тогда же станут доступны первые обзоры. Что касается рекомендованной стоимости, то в заокеанских магазинах Radeon RX 590 можно будет приобрести по цене от 279 долларов (около 7 400 гривен). В европейской рознице за продвинутые модели от AIB-партнеров AMD, например, Sapphire Radeon RX 590 Nitro + Special Edition, некоторые онлайн-магазины просят 325 евро (около 10 000 гривен).

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