Характеристики неанонсированного смартфона Xiaomi Mi 8s "слили" в сеть
В сети появились подробности относительно флагманского смартфона Xiaomi Mi 8s, который пока не был анонсирован производителем. Китайский инсайдер поделился характеристиками смартфона и вероятной датой выпуска.
Об этом сообщает iGeekPhone.
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Аппаратной основой Xiaomi Mi 8s станет следующий флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8150, еще не анонсированный компанией, а также 10 ГБ оперативной памяти.
По дизайну смартфон унаследует много от Xiaomi Mi 8, но вырез на дисплее уменьшится до каплевидного. Корпус совмещает стеклянные панели и металлическую рамку, что позволило реализовать поддержку беспроводной зарядки Qi.
Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8s
Смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 3 700 миллиампер часов.
Кроме того, Xiaomi Mi 8s одним из первых получит сенсор Sony IMX586, который войдет в состав тройного камеры 48 + 13 + 16 Мп.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 8s
- ДисплейДиагональ: 6,4 дюйма
- ПроцессорQualcomm Snapdragon 8150
- ПамятьОперативная: 10 ГБ
- КамераОсновная: 48 Мп + 13 Мп + 16 Мп
- Аккумулятор3 700 мАч
Официальный дебют Xiaomi Mi 8s ожидается в марте 2019 года.
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