Характеристики неанонсированного смартфона Xiaomi Mi 8s "слили" в сеть

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Xiaomi Mi 8s: характеристики, дата презентации
Xiaomi Mi 8s: характеристики, дата презентации / Фото из открытых источников

В сети появились подробности относительно флагманского смартфона Xiaomi Mi 8s, который пока не был анонсирован производителем. Китайский инсайдер поделился характеристиками смартфона и вероятной датой выпуска.

Об этом сообщает iGeekPhone.

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Аппаратной основой Xiaomi Mi 8s станет следующий флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8150, еще не анонсированный компанией, а также 10 ГБ оперативной памяти.

По дизайну смартфон унаследует много от Xiaomi Mi 8, но вырез на дисплее уменьшится до каплевидного. Корпус совмещает стеклянные панели и металлическую рамку, что позволило реализовать поддержку беспроводной зарядки Qi.

Xiaomi Mi 8s
Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8s

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 3 700 миллиампер часов.

Кроме того, Xiaomi Mi 8s одним из первых получит сенсор Sony IMX586, который войдет в состав тройного камеры 48 + 13 + 16 Мп.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 8s

  • ДисплейДиагональ: 6,4 дюйма
  • ПроцессорQualcomm Snapdragon 8150
  • ПамятьОперативная: 10 ГБ
  • КамераОсновная: 48 Мп + 13 Мп + 16 Мп
  • Аккумулятор3 700 мАч

 

Официальный дебют Xiaomi Mi 8s ожидается в марте 2019 года.

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Теги: Смартфоны Техно Xiaomi Китай
Источник: Техно
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