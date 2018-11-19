В сети появились подробности относительно флагманского смартфона Xiaomi Mi 8s, который пока не был анонсирован производителем. Китайский инсайдер поделился характеристиками смартфона и вероятной датой выпуска.

Об этом сообщает iGeekPhone.

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Аппаратной основой Xiaomi Mi 8s станет следующий флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8150, еще не анонсированный компанией, а также 10 ГБ оперативной памяти.

По дизайну смартфон унаследует много от Xiaomi Mi 8, но вырез на дисплее уменьшится до каплевидного. Корпус совмещает стеклянные панели и металлическую рамку, что позволило реализовать поддержку беспроводной зарядки Qi.



Характеристики смартфона Xiaomi Mi 8s

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 3 700 миллиампер часов.

Кроме того, Xiaomi Mi 8s одним из первых получит сенсор Sony IMX586, который войдет в состав тройного камеры 48 + 13 + 16 Мп.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Mi 8s Дисплей Диагональ: 6,4 дюйма

Диагональ: 6,4 дюйма Процессор Qualcomm Snapdragon 8150

Qualcomm Snapdragon 8150 Память Оперативная: 10 ГБ

Оперативная: 10 ГБ Камера Основная: 48 Мп + 13 Мп + 16 Мп

Основная: 48 Мп + 13 Мп + 16 Мп Аккумулятор3 700 мАч

Официальный дебют Xiaomi Mi 8s ожидается в марте 2019 года.

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