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Характеристики нового смартфона HTC попали в сеть до анонса

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Дані нового смартфона HTC злили в мережу
Дані нового смартфона HTC злили в мережу / Gizchina

Через несколько месяцев после анонса смартфона HTC Desire 19s в сети появились первые данные о новом устройстве бренда, которое дебютирует в среднем ценовом сегменте. Кроме названия, стали известны особенности дизайна гаджета, а также его основные технические характеристики, включая модель процессора.

По данным Twitter-инсайдер @LlabTooFeR, новый HTC Desire 20 Pro получит вертикальный блок основной камеры, схема размещения которого напоминает модуль Xiaomi Mi 10, а также дисплей с минимальными рамками и отверстием для фронталки. При этом аппарат сохраняет классический 3,5-мм разъем для наушников.

Интересно HTC работает над собственным 5G-смартфоном

Характеристики HTC Desire 20 Pro, которые известны

Предполагаемая новинка бренда с кодовым названием Bayamo засветилась в базе данных Geekbench. Результаты устройства при тестировании составили 312 и 1367 баллов при нагрузке на одно и все ядра соответственно.


Техническая информация о новом устройстве HTC

Согласно утечке, аппарат будет построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 665 при поддержке 6 ГБ оперативной памяти. Работать устройство будет под управлением ОС Android 10.

Другие спецификации, предполагаемая дата анонса и цена HTC Desire 20 Pro неизвестны.

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Автор: Михаил Года
Теги: HTC Новости Техно Техно Смартфоны
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