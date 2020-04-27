Характеристики нового смартфона HTC попали в сеть до анонса
Через несколько месяцев после анонса смартфона HTC Desire 19s в сети появились первые данные о новом устройстве бренда, которое дебютирует в среднем ценовом сегменте. Кроме названия, стали известны особенности дизайна гаджета, а также его основные технические характеристики, включая модель процессора.
По данным Twitter-инсайдер @LlabTooFeR, новый HTC Desire 20 Pro получит вертикальный блок основной камеры, схема размещения которого напоминает модуль Xiaomi Mi 10, а также дисплей с минимальными рамками и отверстием для фронталки. При этом аппарат сохраняет классический 3,5-мм разъем для наушников.
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Характеристики HTC Desire 20 Pro, которые известны
Предполагаемая новинка бренда с кодовым названием Bayamo засветилась в базе данных Geekbench. Результаты устройства при тестировании составили 312 и 1367 баллов при нагрузке на одно и все ядра соответственно.
Техническая информация о новом устройстве HTC
Согласно утечке, аппарат будет построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 665 при поддержке 6 ГБ оперативной памяти. Работать устройство будет под управлением ОС Android 10.
Другие спецификации, предполагаемая дата анонса и цена HTC Desire 20 Pro неизвестны.
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