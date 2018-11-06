Характеристики новых наушников Apple AirPods 2 стали известны до анонса

Презентацию новых наушников AirPods 2 пользователи ждали еще во время презентации Apple 30 октября. Однако, тогда их не представили, более того, даже не намекнули, когда ждать новую версию наушников.

Однако, сейчас в сети появилась информация о характеристиках, поэтому презентация беспроводных AirPods 2 не за горами.

Как пишет издание MacRumors, Apple AirPods 2 появились в базе данных организации Bluetooth SIG, которая их сертифицировала. Однако, сейчас в сети появилась информация о характеристиках, поэтому презентация беспроводных AirPods 2 не за горами.

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Так, новая версия AirPods будет подключаться к iPhone, iPad, или Mac через версию Bluetooth 5.0.



Apple AirPods 2 могут представить в ноябре или в декабре

Кроме того, AirPods 2 должны получить улучшенный чип беспроводной связи, который поддерживает функции Hey Siri.

Также Apple расширила товарный знак AirPods на такую категорию, как "датчики здоровья". Поэтому. Вероятно, новые беспроводные наушники получат функцию, направленную на отслеживание здоровья в AirPods 2.

Когда состоится презентация – пока неизвестно. Эксперты предполагают, что AirPods 2 могут представить в конце ноября или уже в декабре.

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