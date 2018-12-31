Характеристики процессоров AMD Ryzen Matisse появились в сети

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Характеристики процессоров AMD Ryzen 3000 появились в сети
Характеристики процессоров AMD Ryzen 3000 появились в сети / фото из открытых источников

Компания Advanced Micro Devices не спешит рассказывать детали о центральных процессорах Ryzen 3000 серии, которые известны под кодовым названием Matisse. Достоверно известно лишь то, что они будут использовать микроархитектуру Zen 2, которая изготавливается по 7-нанометровому техпроцессу.

Об этом сообщает Overclockers.

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Новая архитектура будет изготовляться на мощностях TSMC и появятся на прилавках до конца текущего года. Именно этим продолжают пользоваться некоторые журналисты, различные интернет-порталы и блогеры, выдавая домыслы и фантазии за утечку из "надежных источников". К их числу днях присоединился веб-ресурс E-Katalog, на страницах которого появились характеристики процессоров Ryzen 3000 серии.

AMD Ryzen Matisse
Процессоры AMD Ryzen Matisse серии

Данные спецификации полностью повторяют те, которые появились в "утечке" в начале декабря. Если верить им, то новым процессорам удастся не просто отвоевать у Intel существенную долю рынка настольных CPU, но и выставить ее в роли догоняющей на годы вперед.

AMD Ryzen Matisse

Характеристики процессоров AMD Ryzen Matisse

Впрочем, насколько верна (или наоборот) данная информация мы узнаем только после анонса нового поколения чипов AMD Ryzen, а пока предлагаем фанатам из обоих лагерей самостоятельно оценить правдоподобность технических характеристик настольных процессоров Zen 2.

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Теги: Техно Гаджеты Процессоры AMD
Источник: Техно
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