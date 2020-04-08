Характеристики процессоров Intel 11 поколения засветились в сети
Компания Intel только недавно расширила модельный ряд процессоров десятого поколения. Однако сетевые информаторы уже сообщили о начале тестирования первых образцов следующей линейки "синих" чипов.
Продуктивность нового процессора
Интересно Интегрированная графика AMD оказалась лучше дискретных GPU NVIDIA
В сети появился скриншот протокола испытаний Core i7-1185G7 в бенчмарке 3DMark Time Spy, который демонстрирует вычислительную мощность инженерного образца будущей новинки, передает Wccftech.
4-ядерный процессор с 8 потоками выполнения работает на базовой тактовой частоте 3,0 ГГц, а результат его синтетического тестирования (CPU Score) составил 2 922 балла.
Результаты теста процессора Intel Core i7-1185G7
По данным источника, коммерческая версия чипа сможет разгоняться до 4,3 ГГц в режиме boost, и результат испытаний по сравнению с прототипом окажется заметно выше.
Графика
Интегрированная видеокарта Intel Xe, оснащенная 96 исполнительными блоками, набрала в графическом бенчмарке 1 296 баллов – на 5% больше, чем встроенное видеоядро AMD Ryzen 7 4800U.
Характеристики встроенной графики
Дата анонса
Анонс 11 поколения процессоров Intel на базе архитектуры Willow Cove ожидается уже в 2020 году. Сетевые информаторы утверждают, что Intel также намерена полностью перейти на встроенную графику Xe, производительность которой вдвое выше, чем у актуальных решений вендора.
Точная дата выпуска и стоимость новинок не сообщаются.
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