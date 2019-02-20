Характеристики процессоров Intel Pentium Gold и Celeron опубликовали в сети

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Intel Pentium Gold и Celeron: характеристики
Intel Pentium Gold и Celeron: характеристики / Фото из свободных источников

В планы компании Intel на ближайшее время входит анонс новых десктопных процессоров линейки Pentium Gold и Celeron. Отметим, новинки еще до релиза засветились на сайтах европейских ритейлеров.

Как сообщает AnandTech, данные CPU используют 14-нанометровую микроархитектуру Coffee Lake, поддерживаются системными платами на чипсетах Intel серии 300 (при условии обновления прошивки UEFI) и рассчитаны на применение в недорогих ПК для дома и офиса.

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Среди множества новинок можно выделить чип Pentium Gold G5620, который является первым Intel Pentium с рабочей частотой 4 ГГц и Pentium Gold G5600F с деактивированным графическим ядром.

Тем, кто решит собрать систему на базе второго CPU, придется обзавестись дискретным видеоадаптером. Краткие технические характеристики новых решений Celeron и Pentium приведены в таблице.

Характеристики процессоров Intel Pentium Gold та Intel Celeron
  Ядра / потоки Частота, Ггц L3-кеш, Мбайт Відеоядро TDP, Вт
Pentium Gold G5620 2 / 4 4,0 4 UHD 630 54
Pentium Gold G5600F 2 / 4 3,9 4 - 54
Pentium Gold G5420 2 / 4 3,8 4 UHD 630 54
Pentium Gold G5600T 2 / 4 3,3 4 UHD 610 35
Pentium Gold G5420T 2 / 4 3,2 4 UHD 610 35
Celeron G4950 2 / 2 3,3 2 UHD 610 54
Celeron G4930 2 / 2 3,2 2 UHD 610 54
Celeron G4930T 2 / 2 3,0 2 UHD 610 35

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Теги: Техно Гаджеты Процессоры Intel
Источник: 24 Канал
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