Характеристики процессоров Intel Pentium Gold и Celeron опубликовали в сети
В планы компании Intel на ближайшее время входит анонс новых десктопных процессоров линейки Pentium Gold и Celeron. Отметим, новинки еще до релиза засветились на сайтах европейских ритейлеров.
Как сообщает AnandTech, данные CPU используют 14-нанометровую микроархитектуру Coffee Lake, поддерживаются системными платами на чипсетах Intel серии 300 (при условии обновления прошивки UEFI) и рассчитаны на применение в недорогих ПК для дома и офиса.
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Среди множества новинок можно выделить чип Pentium Gold G5620, который является первым Intel Pentium с рабочей частотой 4 ГГц и Pentium Gold G5600F с деактивированным графическим ядром.
Тем, кто решит собрать систему на базе второго CPU, придется обзавестись дискретным видеоадаптером. Краткие технические характеристики новых решений Celeron и Pentium приведены в таблице.
|Ядра / потоки
|Частота, Ггц
|L3-кеш, Мбайт
|Відеоядро
|TDP, Вт
|Pentium Gold G5620
|2 / 4
|4,0
|4
|UHD 630
|54
|Pentium Gold G5600F
|2 / 4
|3,9
|4
|-
|54
|Pentium Gold G5420
|2 / 4
|3,8
|4
|UHD 630
|54
|Pentium Gold G5600T
|2 / 4
|3,3
|4
|UHD 610
|35
|Pentium Gold G5420T
|2 / 4
|3,2
|4
|UHD 610
|35
|Celeron G4950
|2 / 2
|3,3
|2
|UHD 610
|54
|Celeron G4930
|2 / 2
|3,2
|2
|UHD 610
|54
|Celeron G4930T
|2 / 2
|3,0
|2
|UHD 610
|35