Характеристики смартфона Google Pixel 3 XL Lite опубликовали в сети

В базе данных популярного бенчмарка появилось еще одно подтверждение существования смартфона Google Pixel 3 Lite. По данным авторитетных инсайдеров, поисковик планирует выпустить упрощенные версии смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые, возможно, представят уже этой весной.

Об этом сообщает 4PDA.

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Отметим, в стандартном Pixel 3 XL установлен процессор Snapdragon 845, но в базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования модели на базе Snapdragon 710. Устройство набрало 1805 и 5790 баллов в одноядерном и многоядерном режимах соответственно. Самое удивительное, что в устройстве установлено 6 ГБ оперативной памяти, тогда как в Pixel 3 XL компания Google встроила только 4 ГБ оперативной памяти, из-за чего пользователи столкнулись с рядом проблем.



Вероятный рендер смартфона Google Pixel 3 Lite XL

Кроме Pixel 3 Lite XL, ожидается выход Pixel 3 Lite с процессором Snapdragon 670 и 4 ГБ оперативной памяти. Как сообщается, оба аппарата сохранят узнаваемый дизайн старших моделей и получат такие же камеры, которые до сих пор считаются одними из лучших на рынке.



Google Pixel 3 Lite XL получит 6 ГБ оперативной памяти

По последним данным, Pixel 3 Lite XL и Pixel 3 Lite представят весной этого года и они сначала станут доступны только абонентам американского оператора Verizon.

Напомним, смартфоны Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL официально представили 9 октября 2018 года. Базовая версия устройства получила дисплей с диагональю 5,5 дюйма и широкими рамками по краям, 4 ГБ оперативной памяти, внутреннее хранилище на 64 ГБ и топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845. Старшая версия смартфона имеет дисплей с диагональю 6,3 дюйма и отличается трендовой "челкой", которая далеко не всем пользователям пришлась по вкусу. Другие характеристики у устройств идентичны.

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