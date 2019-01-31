Характеристики смартфона Google Pixel 3a XL "слили" в сеть

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружили упоминание о бюджетном смартфоне от компании Google. Новинка получит название Pixel 3a XL и станет "старшим братом" еще неанонсированного Pixel 3 Lite.

Основные характеристики Google Pixel 3a XL. Смартфон работает на 8-ядерном чипсете от Qualcomm в паре с 4 ГБ оперативной памяти и набирает 1640 баллов в одноядерном и 4973 баллов в многоядерном режимах соответственно. Вероятно, Pixel 3a Lite XL построен на базе Snapdragon 710 с тактовой частотой 1,7 ГГц, но это еще предстоит уточнить, сообщает 4PDA.

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Что известно о Google Pixel 3 Lite? В свою очередь инсайдеры утверждают, что Google Pixel 3 Lite будет обеспечена процессором Qualcomm Snapdragon 670 и 4 ГБ оперативной памяти. Топовый чип Snapdragon 855 достанется флагманам, которые могут представить осенью.



Характеристики Pixel 3a Lite XL

Дата анонсу бюджетных смартфонов Google Pixel. Отметим, анонс бюджетных "пикселей" состоится в первой половине 2019 года.

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