Характеристики смартфона Google Pixel 3a XL "слили" в сеть

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Google Pixel 3a XL: характеристики
Google Pixel 3a XL: характеристики / Android Headlines

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружили упоминание о бюджетном смартфоне от компании Google. Новинка получит название Pixel 3a XL и станет "старшим братом" еще неанонсированного Pixel 3 Lite.

Основные характеристики Google Pixel 3a XL. Смартфон работает на 8-ядерном чипсете от Qualcomm в паре с 4 ГБ оперативной памяти и набирает 1640 баллов в одноядерном и 4973 баллов в многоядерном режимах соответственно. Вероятно, Pixel 3a Lite XL построен на базе Snapdragon 710 с тактовой частотой 1,7 ГГц, но это еще предстоит уточнить, сообщает 4PDA.

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Что известно о Google Pixel 3 Lite? В свою очередь инсайдеры утверждают, что Google Pixel 3 Lite будет обеспечена процессором Qualcomm Snapdragon 670 и 4 ГБ оперативной памяти. Топовый чип Snapdragon 855 достанется флагманам, которые могут представить осенью.

Pixel 3a Lite XL
Характеристики Pixel 3a Lite XL

Дата анонсу бюджетных смартфонов Google Pixel. Отметим, анонс бюджетных "пикселей" состоится в первой половине 2019 года.

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Теги: Техно Смартфоны Google Google Pixel 3 Google Pixel
Источник: Техно
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