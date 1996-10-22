Характеристики смартфона Nokia 8.1 опубликовали в сети

В базе данных бенчмарка Geekbench появилось упоминание о новом смартфоне Nokia 8.1, который станет преемником Nokia 8. Последний, к слову, стал первым полноценным флагманом в линейке финского бренда. Однако, по последним данным, восьмая серия потеряет свои топовые характеристики.

Об этом сообщает AndroidPure.

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По данным бенчмарка, в новом смартфоне установлены 8-ядерный процессор Snapdragon 710 и 4 ГБ оперативной памяти. Такой же чипсет стал "сердцем" недавно представленного в Китае Nokia X7.

Не исключено, что Nokia 8.1 окажется международной версией X7. Интересно, что новый смартфон работает под управлением Android 9.0 Pie. Вероятно, это будет первый смартфон с установленной новой версией Android.

Характеристики Nokia 8.1

Другие подробности о Nokia 8.1, как и сроки выхода пока не сообщаются.



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