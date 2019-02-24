Характеристики смартфона OnePlus 7"слили" в сеть

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OnePlus 7: фото, характеристики, дата анонса
OnePlus 7: фото, характеристики, дата анонса / Фото из открытых источников

В сети появились первые характеристики неанонсированного смартфона OnePlus 7. Детальная утечка не только подтвердила слухи об изменении дизайна флагманской линейки, но и рассекретила все характеристики устройства.

Как сообщает 4PDA, интернет-ресурс SlashGear со ссылкой на собственные источники опубликовал подробные спецификации флагмана OnePlus 7.

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Характеристики. По имеющейся информации, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей Optic AMOLED с разрешением Full HD + (2340x1080 пикселей), который будет лишен вырезов и отверстий.

За производительность будет отвечать комбинация из новейшего процессора Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, объем встроенного хранилища составит 128 ГБ. Топовую конфигурацию оснастят 10 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ.

OnePlus 7
Вероятный дизайн смартфона OnePlus 7

Сообщается, что OnePlus 7 также обеспечат модемом Snapdragon X55, предназначенным для работы в сетях 5G.

По части беспроводных интерфейсов устройства приписывают Wi-Fi 802.11ac, NFC, Bluetooth 5.0 (с поддержкой кодеков aptX и aptX HD), GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Аппарат оснастят портом USB Type-C и слотом для двух SIM-карт.

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В список вспомогательных датчиков входят акселерометр, гироскоп, электронный компас, датчик сердечного ритма, датчик Холла, сенсоры приближения и освещенности.

Камеры. 16-мегапиксельная фронтальная камера с выдвижным механизмом расположится на верхнем торце корпуса. Основная камера с LED-вспышкой будет состоять из двух сенсоров: 48 Мп (0,8 мкм, f/1.79) и 5 ​​Мп (1,12 мкм, f/2.4). Модуль разместится вертикально по центру задней крышки.

OnePlus 7
OnePlus 7 получит безрамочный дизайн

Среди возможностей камеры называются распознавание сцены с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, портретный и профессиональный режимы, ночная, панорамная и замедленная съемка, поддержка HDR и RAW, режим съемки со студийным освещением.

Дата анонса. Вероятно, OnePlus 7 представят в мае 2019 года, а первую демонстрацию возможностей будущего флагмана, включая 5G-подключения, компания проведет уже в ближайшие дни во время выставки MWC 2019, которая пройдет с 25 по 28 февраля в Барселоне.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны MWC 2019 5G OnePlus
Источник: 24 Канал
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