Характеристики смартфона OnePlus 8 подтвердил гендиректор компании

Ряд утечек касательно смартфона OnePlus 8 пополнил и сам производитель – генеральный директор компании Пит Лау на форуме сообщества рассказал о ключевых технических характеристиках будущей линейки флагманских смартфонов. Он подтвердил некоторые слухи, а также поделился свежими подробностями о железе новинок.

Ключевые характеристики

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По заявлению главы бренда, OnePlus 8 будет построен на базе мобильной платформы Snapdragon 865, получит быструю оперативную память LPDDR5 и накопитель UFS 3.0 с пропускной способностью до 1700 МБ/с, передает Gizcchina.

Кроме того, смартфон получит поддержку технологий Samsung TurboWrite, которая значительно увеличит скорость последовательной записи, и Host Performance Booster – она ​​повысит производительность при чтении данных.

Новые детали о смартфонах

Пит Лау также заявил, что обновленная версия фирменной оболочки OxygenOS будет адаптирована к продуктивному железу и предоставит пользователям "действительно важные функции".

Кроме того, компания выпустила несколько тизеров, посвященных спецификациям гаджета. Согласно опубликованным изображениями, экран флагмана с частотой обновления 120 Гц будет иметь разрешение 2560х1440 пикселей.

Новые тизеры со спецификациями OnePlus 8: фотогалерея

Заявленные поддержка стандарта HDR10 +, технологии динамической компенсации качества изображения (MEMC) и яркость 1300 нит.

Дата презентации

По новым данным, линейку смартфонов OnePlus 8 представят уже 14 апреля.



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