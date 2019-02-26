Характеристики смартфона Samsung Galaxy Note 10 появились в сети

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Прошлогодний флагман Samsung Galaxy Note 9
Прошлогодний флагман Samsung Galaxy Note 9 / expertreviews.co.uk

Осенью 2018 Samsung представила свой флагманский смартфон Galaxy Note 9. Но уже сейчас южнокорейский производитель активно работает над созданием его преемника – вероятно, он получит название Galaxy Note 10.

Как пишет Sammobile, сейчас ходят слухи о возможном ребрендинге линейки Galaxy Note. Будущая новинка получила модельный номер SM-N975.

Обычно, этот ряд заканчивается цифрой "0". Здесь мы видим "5", что может свидетельствовать о поддержке 5G.

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Что еще известно. Новинка может получить больший дисплей (в Galaxy Note 9 диагональ составляет 6,4 дюйма). Также для фронтальной камеры применят решение Infinity-O, то есть ее спрячут в так называемой "дыре" в экране. Это позволит увеличить рабочую площадь экрана смартфона.

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Теги: Техно Новости Техно Samsung Смартфоны
Источник: 24 Канал
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