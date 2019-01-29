Характеристики смартфона Sony Xperia XZ4 "слили" до официального анонса

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Sony Xperia XZ4: характеристики и дата презентации
Sony Xperia XZ4: характеристики и дата презентации / Фото из открытых источников

Компания Sony уже определилась с датой презентации новинок на MWC 2019. Уже 25 февраля в Барселоне японцы представят свои смартфоны, включая новый флагман Xperia XZ4.

Основные характеристики Sony Xperia XZ4. Новинка получит большой 6,5-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3360 × 1440 точек. А на задней панели корпуса расположится тройная камера, сообщает Gizchina.

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"Сердцем" Sony Xperia XZ4 станет мощный процессор Snapdragon 855, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

Sony Xperia XZ4
Неофициальный рендер Sony Xperia XZ4

Объем оперативной памяти и емкость флэш-накопителя составят 6 ГБ и 128 ГБ соответственно. Дополнительно пользователи смогут установить карту microSD объемом до 512 ГБ.

Sony Xperia XZ4

Sony Xperia XZ4 получит тройную основную камеру

Питание Sony Xperia XZ4 обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 4400 миллиампер часов. Также сообщается о защите от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68.

Дизайн и цена Sony Xperia XZ4. Sony Xperia XZ4 поступит в продажу с операционной системой Android 9.0 Pie. Покупатели смогут выбирать между черным, серебристым, синим и пурпурным цветами. Правда цена новинки пока не оглашается.

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Теги: Техно Смартфоны Sony MWC 2019
Источник: Техно
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