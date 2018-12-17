Характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7 Pro появились в сети

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Характеристики Xiaomi Redmi 7 Pro
Смартфон Xiaomi Redmi 7 Pro "засветился" на фото / Фото из свободных источников

На сайте китайского центра сертификации телекоммуникационного агентства TENAA заметили новый смартфон компании Xiaomi, который производитель еще не представил официально. По данным инсайдеров, новинка с модельным номером M1901F9T получит название Xiaomi Redmi 7 Pro.

Об этом сообщается на официальном сайте TENAA.

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Согласно информации из базы данных ведомства, смартфон оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом, двойной основной камерой с системой искусственного интеллекта и вертикальной организацией. Также новинка получит сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Смартфон имеет размеры 147,76 х 71,89 х 7,8 миллиметра. А работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 2900 миллиампер часов.

Официальный дебют Xiaomi Redmi 7 Pro ожидается уже в ближайшее время, однако точная дата пока не известна.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi Redmi 7 Pro получит процессор среднего уровня Snapdragon 710, 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 64 ГБ или 128 ГБ. Ориентировочная цена новинки 216 долларов (около 5700 гривен).

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Теги: Техно Смартфоны Китай Xiaomi
Источник: Техно
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