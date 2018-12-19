Характеристики смартфонов линейки Samsung Galaxy S10 появились в сети

В сети появились новые подробности о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10, которые производитель пока не представил официально. Новинка выйдет в трех вариантах, которые будут иметь разный размер и тип дисплея.

Об этом сообщает PhoneArena.

Читайте также: Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 – рейтинг Техно 24

Источник подтвердил три модели в серии: 6,1-дюймовую базовую, продвинутую 6,4-дюймовую версию Plus и более доступную с плоским 5,8-дюймовым дисплеем. Все три модели получат OLED-дисплеи с разрешением 2K +. Основная камера будет двойная у Galaxy S10 Lite и тройная у Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus.



Размеры смартфонов линейки Samsung Galaxy S10

Размеры 6,1-дюймового Galaxy S10 составят 148,9 x 70,9 x 7,8 миллиметра, а 6,4-дюймового Galaxy S10 Plus – 157,7 x 75 x 7,8 миллиметра. Дизайн у них будет почти одинаковый, но вырез под камеру в дисплее Infinity O в Galaxy S10 Plus окажется большим, поскольку камера двойная.



Дисплей смартфонов Samsung Galaxy S10

Согласно более ранним утечкам, все Galaxy S10 получат экраны Infinity O с точечным вырезом под фронтальную камеру. Смартфоны смогут заряжать другие гаджеты беспроводным способом. Также отмечается встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно