Характеристики смартфонов линейки Samsung Galaxy S10 появились в сети

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Samsung Galaxy S10: характеристики
Samsung Galaxy S10: характеристики / PhoneArena

В сети появились новые подробности о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S10, которые производитель пока не представил официально. Новинка выйдет в трех вариантах, которые будут иметь разный размер и тип дисплея.

Об этом сообщает PhoneArena.

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Источник подтвердил три модели в серии: 6,1-дюймовую базовую, продвинутую 6,4-дюймовую версию Plus и более доступную с плоским 5,8-дюймовым дисплеем. Все три модели получат OLED-дисплеи с разрешением 2K +. Основная камера будет двойная у Galaxy S10 Lite и тройная у Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus.

Samsung Galaxy S10
Размеры смартфонов линейки Samsung Galaxy S10

Размеры 6,1-дюймового Galaxy S10 составят 148,9 x 70,9 x 7,8 миллиметра, а 6,4-дюймового Galaxy S10 Plus – 157,7 x 75 x 7,8 миллиметра. Дизайн у них будет почти одинаковый, но вырез под камеру в дисплее Infinity O в Galaxy S10 Plus окажется большим, поскольку камера двойная.

Samsung Galaxy S10
Дисплей смартфонов Samsung Galaxy S10

Согласно более ранним утечкам, все Galaxy S10 получат экраны Infinity O с точечным вырезом под фронтальную камеру. Смартфоны смогут заряжать другие гаджеты беспроводным способом. Также отмечается встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
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