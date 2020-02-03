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Характеристики топового процессора Intel Core i9-10900K засветились в сети

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Intel Core i9-10900K: характеристики процессора / Unsplash

Главу семейства процессоров Intel Comet Lake-S наконец заметили в "дикой" природе". В онлайн-базе тестового пакета 3DMark обнаружили запись, посвященную 10-ядерном чипу Core i9-10900K для массовой платформы LGA1200.

Что известно о новых процессорах Intel

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Как и предполагалось, номинальная частота Intel Core i9-10900K составляет 3,7 ГГц, а в режиме Turbo Boost он способен разгоняться до 5,1 ГГц, сообщает Overclockers.

Обращаем внимание, что младшие чипы Comet Lake-S, например Core i3-10100, были замечены в сети еще прошлой осенью. С точки зрения технических характеристик они слабо отличаются от тех, что выпускались раньше 14-нм "камней", поэтому с их производством Intel не испытывает никаких трудностей.

Проблемы с производством флагманского чипа

Другое дело 10-ядерный Core i9-10900K, который должен унаследовать от Core i9-9900KS звание "лучшего в мире игрового CPU".


Краткие характеристики Intel Core i9-10900K

Согласно имеющимся данным, одной из причин задержки платформы Intel LGA1200 является чрезмерное тепловыделение флагманского процессора. Энергопотребление инженерных образцов с легкостью преодолевает 300-ваттную отметку, из-за чего требования к системе охлаждения оказываются запредельными. В последние месяцы инженеры Intel были заняты покорением "горячего характера" нового 10-ядерщика.

Характеристики процессоров Intel Core 10 поколения

С краткими характеристиками будущих процессоров Core 10 поколения можно ознакомиться в таблице.

Процессор Ядра / потоки Частота, Ггц Turbo Boost Max 3.0, ГГц L3-кеш, Мбайт TDP, Вт
Core i9-10900K 10 / 20 3,7 / 5,1 5,2 20 125
Core i9-10900 10 / 20 2,8 / 5,0 5,1 20 65
Core i7-10700K 8 / 16 3,8 / 5,0 5,1 16 125
Core i7-10700 8 / 16 2,9 / 4,7 4,8 16 65
Core i5-10600K 6 / 12 4,1 / 4,8 12 125
Core i5-10600 6 / 12 3,3 / 4,8 12 65
Core i5-10500 6 / 12 3,1 / 4,5 12 65
Core i5-10400 6 / 12 2,9 / 4,3 12 65
Core i3-10320 4 / 8 3,8 / 4,6 8 65
Core i3-10300 4 / 8 3,7 / 4,4 8 65
Core i3-10100 4 / 8 3,6 / 4,3 8 65

Дата выхода процессоров

Сроки выхода настольных процессоров Intel Comet Lake-S, а также материнских плат к ним по-прежнему остаются размытыми. Источники сходятся в одном: массовая платформа LGA1200 дебютирует в первом полугодии 2020 года.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Процессоры Intel Техно Гаджеты
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