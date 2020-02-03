Характеристики топового процессора Intel Core i9-10900K засветились в сети
Главу семейства процессоров Intel Comet Lake-S наконец заметили в "дикой" природе". В онлайн-базе тестового пакета 3DMark обнаружили запись, посвященную 10-ядерном чипу Core i9-10900K для массовой платформы LGA1200.
Что известно о новых процессорах Intel
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Как и предполагалось, номинальная частота Intel Core i9-10900K составляет 3,7 ГГц, а в режиме Turbo Boost он способен разгоняться до 5,1 ГГц, сообщает Overclockers.
Обращаем внимание, что младшие чипы Comet Lake-S, например Core i3-10100, были замечены в сети еще прошлой осенью. С точки зрения технических характеристик они слабо отличаются от тех, что выпускались раньше 14-нм "камней", поэтому с их производством Intel не испытывает никаких трудностей.
Проблемы с производством флагманского чипа
Другое дело 10-ядерный Core i9-10900K, который должен унаследовать от Core i9-9900KS звание "лучшего в мире игрового CPU".
Краткие характеристики Intel Core i9-10900K
Согласно имеющимся данным, одной из причин задержки платформы Intel LGA1200 является чрезмерное тепловыделение флагманского процессора. Энергопотребление инженерных образцов с легкостью преодолевает 300-ваттную отметку, из-за чего требования к системе охлаждения оказываются запредельными. В последние месяцы инженеры Intel были заняты покорением "горячего характера" нового 10-ядерщика.
Характеристики процессоров Intel Core 10 поколения
С краткими характеристиками будущих процессоров Core 10 поколения можно ознакомиться в таблице.
|Процессор
|Ядра / потоки
|Частота, Ггц
|Turbo Boost Max 3.0, ГГц
|L3-кеш, Мбайт
|TDP, Вт
|Core i9-10900K
|10 / 20
|3,7 / 5,1
|5,2
|20
|125
|Core i9-10900
|10 / 20
|2,8 / 5,0
|5,1
|20
|65
|Core i7-10700K
|8 / 16
|3,8 / 5,0
|5,1
|16
|125
|Core i7-10700
|8 / 16
|2,9 / 4,7
|4,8
|16
|65
|Core i5-10600K
|6 / 12
|4,1 / 4,8
|–
|12
|125
|Core i5-10600
|6 / 12
|3,3 / 4,8
|–
|12
|65
|Core i5-10500
|6 / 12
|3,1 / 4,5
|–
|12
|65
|Core i5-10400
|6 / 12
|2,9 / 4,3
|–
|12
|65
|Core i3-10320
|4 / 8
|3,8 / 4,6
|–
|8
|65
|Core i3-10300
|4 / 8
|3,7 / 4,4
|–
|8
|65
|Core i3-10100
|4 / 8
|3,6 / 4,3
|–
|8
|65
Дата выхода процессоров
Сроки выхода настольных процессоров Intel Comet Lake-S, а также материнских плат к ним по-прежнему остаются размытыми. Источники сходятся в одном: массовая платформа LGA1200 дебютирует в первом полугодии 2020 года.
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